Alfredo da Silva, um legado que fez escola e já vai na quinta geração

“O que o país não tem, a CUF cria.” Era este o lema de Alfredo da Silva, para muitos o maior industrial português. A Companhia União Fabril (CUF) foi criada em 1898 e tornou-se um império às mãos de Alfredo da Silva. Chegou a ser o maior grupo da Península Ibérica, com quase 180 empresas, detidas direta e indiretamente. Tinha 110 mil trabalhadores e era responsável por cerca de 5% do Produto Interno Bruto quando foi nacionalizado em 1975. Indústria têxtil e química, comércio, transportes, agricultura, banca, seguros, havia um pouco de tudo neste grupo. À medida que Alfredo da Silva ia precisando de serviços ou produtos para crescer, criava negócios.

Em 2021, a 30 de junho, comemoram-se os 150 anos do seu nascimento. Será um ano de colóquios e estudos, envolvendo o legado do empresário, que tem igualmente uma relevante obra social, espelhada no Barreiro (ver caixa).

