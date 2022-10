€1,2 mil milhões chegam para a TAP? Ninguém sabe

Quanto vai custar “salvar” a TAP? Ninguém sabe. A incerteza é grande. Esta quarta-feira, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, disse numa entrevista à RTP3 que não poderia garantir aos portugueses que o Estado não meteria mais dinheiro na TAP do que os €1,2 mil milhões aprovados pela Comissão Europeia. A gestão da companhia tem admitido que esta é a verba necessário até ao final do ano. E pediu, inclusive, mais dinheiro, como admitiu o secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz. O valor que Antonoaldo Neves, presidente da TAP, terá pedido foi, soube-se mais tarde, €1,5 mil milhões.

A transportadora está a trabalhar com vários cenários, um deles aponta já para necessidades próximas de €3 mil milhões, montante que fonte da empresa não confirma. Vai tudo depender da retoma do sector da avia­ção, ou seja, de quando irá realmente acontecer e com que dimensão. O Expresso falou com pessoas conhecedoras do sector e da companhia, mas ninguém se atreveu a avançar com um valor. Porém, todos duvidam que €1,2 mil milhões sejam suficientes. No primeiro trimestre, a TAP teve um prejuízo de €395 milhões com apenas um mês de pandemia. Só em agosto estarão repostos cerca de 25% da atividade. 2020 vai ser um ano difícil. E ninguém sabe como irão reagir os potenciais clientes, que, para já, escasseiam.

