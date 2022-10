TAP: acordo com Neeleman ainda por assinar, David Pedrosa em suspenso

A semana terminou sem se efetivar a saída de David Neeleman da TAP e sem a companhia aérea ter um novo presidente executivo.



O Expresso sabe que a assinatura do acordo final que leva David Neeleman a vender os seus 22,5% da TAP e a prescindir dos seus direitos na empresa ainda não aconteceu. O mesmo acordo leva a companhia brasileira de aviação Azul, da qual Neeleman é acionista, a abdicar do direito de converter o seu empréstimo obrigacionista de 90 milhões de euros em ações. No início da semana o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos tinha dito ao Jornal de Negócios que o que faltava para assinar o acordo eram “formalismos. Genericamente, societários”.



Mas na realidade já passaram 10 dias desde que o governo anunciou que o acordo estava fechado e que só faltava assiná-lo. Foi na quinta-feira, 2 de julho, após a reunião do Conselho de Ministros em que estava em cima da mesa a nacionalização pura e dura da TAP, com a tomada pelo Estado do controlo dos 45% que a Atlantic Gateway tem na TAP (empresa detida a meias por Neeleman e pelo empresário Humberto Pedrosa, proprietário do grupo Barraqueiro). Em vez disso o governo chegou a acordo para Neeleman sair a bem através da venda dos 22,5% por 55 milhões de euros, que permitiu à mesma ao Estado tomar o controlo da TAP.



Fonte próxima das negociações disse ao Expresso que o acordo ainda não foi assinado por causa de “detalhes”, a mesma justificação que foi usada há 10 dias quando o governo ameaçou avançar com a nacionalização da empresa.

David Pedrosa é o nome mais consensual

Da concretização do acordo está dependente o anúncio do novo presidente executivo da TAP, que substituirá Antonoaldo Neves e que irá gerir a TAP até se encontrar um novo presidente no processo de recrutamento internacional em curso. O governo quer que esta solução transitória seja rápida e com alguém que conheça bem a TAP. O nome de David Pedrosa é o mais consensual para substituir Antonoaldo Neves, tal como o Jornal Económico noticiou. Esta sexta-feira Pedro Nuno Santos e o discreto filho de Humberto Pedrosa conversaram sobre essa hipótese mas não chegaram a uma decisão final. Do acordo com Neeleman dependerá também a chegada do dinheiro do Estado à empresa, após ter sido acordado um empréstimo de urgência de 1,2 mil milhões de euros para mitigar os fortes impactos que a pandemia de Covid-19 está a ter na TAP - e no sector da aviação em geral.



David Pedrosa tem 43 anos e está na comissão executiva da TAP desde novembro de 2015, ano em que a transportadora foi privatizada e os donos da Barraqueiro fizeram a parceria com o norte-americano David Neeleman. Licenciou-se em economia na Universidade Católica, teve uma breve passagem pela Deloitte (2001/2003) e de lá passou para a transportadora rodoviária Barraqueiro, onde está há 17 anos. David Pedrosa poderá não ir sozinho. Até porque tem uma tarefa árdua pela frente: preparar o plano de reestruturação da TAP que será discutido com a Comissão Europeia e enfrentar a contestação que os cortes previstos, nomeadamente de trabalhadores, irá suscitar.



Antonoaldo Neves, cujo mandato terminava no final deste ano, veio para a TAP com David Neeleman, que o foi buscar à brasileira Azul, onde tinha entrado em 2014 e era então presidente. Não veio diretamente para a presidência da TAP, fez uma transição suave, com Fernando Pinto ainda ao comando da empresa, onde ficou até 31 de janeiro de 2018. Antonoaldo era um gestor de Neeleman e foi por ele trazido para a companhia, por isso a sua manutenção na liderança da TAP era insustentável, com a saída do empresário norte-americano. Pedro Nuno Santos disse de forma clara que Antonoaldo iria sair no dia em que o Estado e David Neeleman anunciaram o acordo de saída deste da companhia aérea, e reforço da posição do Estado de 50% para 72,5%.



As relações de Antonoaldo com Pedro Nuno Santos eram tensas já há bastante tempo. O ministro das Infraestruturas não gostou de ser ultrapassado pela questão dos prémios de desempenho relativos a 2018, atribuídos sem o seu conhecimento em ano de prejuízos. Antonoaldo Neves tem fama de ser pouco diplomático e terá comunicado pouco com o acionista Estado. Pedro Nuno Santos queixou-se de falta de transparência em relação ao plano estratégico, alegando que este não estava a ser cumprido, e considerou mais do que uma vez que a TAP não estava a ser bem gerida. A confiança estava quebrada.



Ex- sócio da consultora McKinsey Brasil, tinha 42 anos quando entrou na TAP, a experiência na aviação ganhou-se na Azul, onde esteve três anos. Tem dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa: nasceu no Brasil, sendo o seu avô de Oliveira de Azeméis. Qual a próxima paragem de Antonoaldo ninguém sabe. Mas Neeleman é acionista da Azul e está a tentar comprar a LATAM Brasil e lançar uma nova companhia nos EUA.



Resta saber se Raffael Quintas Alves, atual administrador financeiro se irá manter na TAP. Rafael Quintas Alves também é um gestor ligado a David Neeleman. Era diretor financeiro da Azul, onde estava desde 2009, quando entrou na TAP.



O novo presidente executivo da TAP será escolhido no mercado internacional por uma empresa de recrutamento que o Estado irá contratar. Um processo que Pedro Nuno Santos admite que pode demorar alguns meses.

Relação com a Azul sob escrutínio

A relação da TAP com a Azul, que o ministro das Infraestruturas diz que é para manter, tem gerado muitas dúvidas dentro da TAP e é mesmo uma das questões que o Bloco de Esquerda quer esclarecer no âmbito da auditoria que propõe à gestão privada da companhia aérea portuguesa, conforme o Expresso noticia este sábado. Essa auditoria pretende apurar se a gestão da empresa dos últimos cinco anos, que esteve a cargo de Neeleman e de Pedrosa, não prejudicou o interesse público e se não terá de haver uma indemnização ao Estado. A aprovação dessa auditoria está dependente do PSD e do PS, embora Pedro Nuno Santos tenha admitido que não vê problema em que ela se faça – com isso deixando em aberto uma posição favorável dos socialistas.



Outro nome que poderá fazer parte da equação da gestão executiva da TAP é Paulo Neto Leite, presidente da Groundforce desde novembro de 2017. A sua boa relação com os sindicatos e com David Pedrosa, com quem trabalhou nos últimos anos (a TAP é acionista da Groundforce e este é um pelouro do filho de Humberto Pedrosa), joga a seu favor.



Paulo Neto Leite iniciou a sua carreira na Andersen Consulting mas passou por empresas como a Sumolis e Portugal Telecom. Esteve sete anos no Brasil à frente de vários negócios, entre eles a DEDIC GPTI, uma das maiores empresas brasileiras de contact center e tecnologias de informação, e que geria 26 mil trabalhadores.



O nome de Fernando Pinto também foi apontado como uma hipótese, dada a sua experiência no sector da avição e o seu conhecimento da TAP, empresa que liderou durante 18 anos, conforme o Expresso noticiou este sábado. Mas o gestor recusa essa ideia, considerando que a TAP é um capítulo encerrado na sua vida.



Também em cima da mesa tem estado o nome de Luís Rodrigues, presidente da companhia SATA, sedeada na Região Autónoma dos Açores. O gestor, que já foi administrador da TAP, também conhece bem o sector.