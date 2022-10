Quem manda na aviação mundial? Os financeiros

Qualquer conselho de administração de uma transportadora aérea conhece a regra chave do sector: a segurança primeiro. Este mandamento é válido para a operação em si, mas, tendo em conta as reduzidas margens de lucro das companhias aéreas e a sua grande exposição a riscos externos (ambientais ou económicos, como o atual), deve ser também aplicado à gestão financeira da empresa. Isso ajuda a explicar que grande parte dos CEO das principais companhias aéreas mundiais tenham perfis e percursos de carreira ligados à área financeira. Mas há exceções.

“O diretor executivo de uma companhia aérea não tem de ser um expert no sector da avia­ção. Tem de perceber de gestão e ter experiência em gerir negócios no contexto em que a empresa se encontra, seja uma fase de crescimento ou de reestruturação.” É deste forma que Fernando Neves de Almeida, sócio gerente da empresa de recrutamento de executivos Boyden, vê o recrutamento de altos cargos de topo. E é por isso que acredita que o futuro CEO da TAP não tem de vir de outra transportadora internacional.

