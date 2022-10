Portugal tem condições para atrair CEO internacionais?

Na mesma semana o país viu cair, por razões distintas, os presidentes executivos de duas das suas principais empresas bandeira. António Mexia foi afastado, por decisão judi­cial, da presidência executiva da EDP, acompanhado de João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, e Antonoaldo Neves abandonou o cargo de presidente executivo (CEO) da TAP, depois de David Neeleman ter fechado com o Estado a venda da sua participação na transportadora. E se para a EDP a solução parece já ter sido alcançada e abre caminho a uma sucessão interna, com Miguel Stilwell de Andrade a assumir o cargo de CEO interino (ver pág. 12), o caso da TAP é mais complexo.

O Governo quer contratar um gestor internacional para o cargo e vai recorrer a uma empresa de executive search (recrutamento executivo) para liderar o processo. A decisão de profissionalizar a contratação do CEO de uma empresa onde o Estado é acionista maioritário é aplaudida pelas empresas de recrutamento e não é a primeira vez que acontece na TAP (ver texto ao lado). Mas volta a colocar em cima da mesa a eterna questão: consegue Portugal competir internacionalmente pelos melhores gestores de topo? Os especialistas defendem que sim e recordam que há cada vez mais estrangeiros a liderar empresas em Portugal.

