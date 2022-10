Covid-19. Sócrates investiu mais 60% do que Costa para amortecer crise de 2009

Ministros, autarcas e demais gestores públicos não poderão tirar o pé do acelerador se quiserem cumprir a meta inscrita no Orçamento suplementar para o investimento público. Só assim conseguirão aplicar a totalidade dos €4959 milhões previstos para 2020, um montante 25% superior aos €3980 milhões investidos durante 2019. Para já, as contas do INE revelam que o investimento público acelerou 23% no primeiro trimestre. Mas caiu tanto nos últimos anos que nem um surto investidor neste segundo semestre do ano o fará chegar aos pés do montante investido em 2009 para amortecer o primeiro impacto da crise financeira internacional (ver gráfico).

Durante a recessão de 2009, o investimento público ascendeu a 4,1% do PIB para contrabalançar a queda do investimento privado e reanimar a economia após a crise do subprime e a falência do Lehman Brothers. Agora, o valor previsto não vai além de 2,5% do PIB. E a crise de 2020 será bem mais violenta que a de 2009, quando o PIB caiu 3,1%. Em 2020, o Ministério das Finanças já admite que a economia portuguesa caia mais do dobro (-6,9%) e as mais recentes previsões nacionais e internacionais apontam para mais do triplo (-9,4% a -9,8%).

