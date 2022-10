Nova direção da Associação Portuguesa de Geólogos quer criar Ordem profissional

A nova direção da Associação Portuguesa de Geólogos (APG), liderada por Luís Lopes, definiu como principais objetivos “continuar a preparação da desejável passagem a uma ‘Ordem de Geólogos’, a valorização profissional dos geólogos e o posicionamento dos profissionais de Geologia no centro dos desafios que a sociedade portuguesa enfrenta”.

De acordo com um comunicado de imprensa da associação, está em causa “a valorização e proteção do património geológico, o uso sustentável de recursos naturais, a gestão da poluição e das alterações globais e o desenvolvimento de uma cultura geral técnico-científica de qualidade na área das geociências”.

Luís Lopes é professor na Universidade de Évora e vai liderar até 2022 a associação, que foi fundada em 1976. A eleição aconteceu no dia 26 de junho, numa assembleia eleitoral realizada por videoconferência e com votação por via eletrónica devido à pandemia de Covid-19.