Juiz Carlos Alexandre aprova suspensão de funções de António Mexia e Manso Neto na EDP

O juiz Carlos Alexandre aprovou a maior parte das medidas de coação propostas pelo Ministério Público para o presidente executivo da EDP, António Mexia, e o administrador João Manso Neto, incluindo a suspensão de funções na elétrica, segundo avançaram os jornais digitais "Eco" e "Observador".

O "Observador" indica ainda que o juiz decidiu fixar ainda uma caução de 1 milhão de euros para António Mexia (apesar de o Ministério Público ter proposto 2 milhões de euros) e de igual valor para Manso Neto. Já o administrador da REN João Conceição, também arguido no processo, fica sujeito a uma caução de meio milhão de euros, mas não é suspenso do cargo.

O Expresso tentou confirmar as informações junto da EDP e do advogado de António Mexia, João Medeiros, sem sucesso.

Mexia e Manso Neto são ambos suspeitos, segundo o Ministério Público, de quatro crimes de corrupção ativa (envolvendo Manuel Pinho, Miguel Barreto, João Conceição e Artur Trindade) e um de participação económica em negócio (ligado à barragem de Baixo Sabor, adjudicada a um consórcio que integrou a Bento Pedroso, do grupo Odebrecht, e o grupo Lena).

Com a decisão de Carlos Alexandre, António Mexia e João Manso Neto ficam igualmente impedidos de contactar um conjunto de pessoas do grupo EDP.

A decisão deverá ser objeto de recurso por parte da defesa dos dois gestores, mas a elétrica poderá entretanto, e até haver uma decisão definitiva sobre as medidas de coação, avançar com uma solução provisória para a gestão da empresa, que, ao que o Expresso apurou, deverá passar pela promoção do administrador financeiro, Miguel Stilwell, que assumirá interinamente o papel de presidente executivo.

Defesa de Mexia considera a medida ilegal

Na sua contestação ao pedido de medidas de coação do Ministério Público os advogados de Mexia e Manso Neto haviam classificado como ilegal o pedido de suspensão de funções, por essa medida apenas poder ser decretada para funcionários ou gestores públicos, o que não é o caso.

Abre-se agora um período de incerteza sobre o que sucederá na administração da EDP, que é liderada por António Mexia desde 2006. O gestor está no último ano do seu quinto mandato à frente da elétrica.

A defesa de Mexia também acusou o Ministério Público de "fraude à lei" por entre as medidas de coação incluir a proibição de sair do país e a apreensão dos passaportes, o que visaria tornar inviável o trabalho do gestor numa empresa que opera hoje em mais de uma dezena de países, e assim garantir o afastamento de Mexia caso não seja aprovada a suspensão efetiva de funções.