Saúde Viável investe €2,5 milhões em centro de investigação

Numa altura marcada pela incerteza da pandemia de covid-19, o grupo português de transplantes capilares que no ano passado se juntou a Cristiano Ronaldo para criar a empresa internacional Insparya continua a investir. No próximo dia 10, a Saúde Viável inaugura na Foz, no Porto, um centro de investigação e desenvolvimento (I&D) dedicado à área da biomedicina e da robótica, o Insparya Alopecia Science and Medical Institute.

O centro, um investimento de €2,5 milhões situado numa antiga escola com mais de 1500 m2, coloca lado a lado equipa clínica e de investigação, o que permite uma “maior agilidade”, “qualidade” e “rapidez” na evolução das duas áreas, explica ao Expresso o coordenador clínico e de I&D, Carlos Portinha. E constitui uma melhoria a nível tecnológico e médico face aos dois espaços que o grupo já tinha no Porto, um na Foz (que mantém) e outro na Boavista (que deixa). Além do Porto, a Saúde Viável tem clínicas em Lisboa e em Vilamoura e, sob a marca Insparya, em Madrid, com capacidade instalada para realizar 38 transplantes por dia (fora outros tratamentos) e empregando 250 pessoas a nível ibérico.

