TAP: Governo sem garantias para proteger pequenos obrigacionistas

O acordo que levou o Estado português a voltar a ter o controlo da TAP foi alcançado na quinta-feira com a compra dos 22,5% do acionista norte-americano David Neeleman — já só falta assinar os documentos. Um passo essencial para que seja feita a injeção de capital na companhia aérea.

Começam agora a surgir as questões quanto à reestruturação que a TAP vai ter de fazer como contrapartida pelos €1,2 mil milhões que o Estado lhe vai emprestar após a autorização dada pela Comissão Europeia. E há desde logo um tema que está a provocar stresse: no ano passado, a empresa recebeu um empréstimo através de obrigações no valor de €200 milhões; importa saber o que lhe vai acontecer. Houve 6092 pequenos investidores a comprar essas obrigações a troco de um juro de 4,375%. Num cenário de reestruturação, que pode passar por cortes de dívida, estes podem perder parte deste dinheiro.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.