O comércio tradicional reinventa-se e volta à rua

Quem desce do Cruzeiro de Casal Sancho para a Estrada Nacional 231, no concelho de Nelas, encontra a Fidalgas de Santar, uma mercearia fina, que é também loja de vinhos, esplanada e posto de turismo.

A proximidade à estrada, que conduz à serra da Estrela, e as linhas direitas do edifício ­atraem­ a clientela, seduzida pelas cadeiras spherical — premiadas pelo design arrojado — e as amplas vidraças com vista para as vinhas. É uma das novas lojas de comércio tradicio­nal que estão a reaparecer por todo o país, com a vantagem de não terem tempos de espera para quem compra pela internet, beneficiando da proximidade e do reconhecimento dos clientes, que querem comprar mas também conversar.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.