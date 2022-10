SIC é há 17 meses a estação mais vista em Portugal

A SIC terminou o mês de junho a liderar com 20,5% de share (quota de mercado), mantendo-se assim como a estação televisiva mais vista em Portugal.

Desde 2008 que a diferença entre o primeiro e o segundo canal não era tão grande: atualmente, a estação de Paço de Arcos é seguida pela TVI, com 14,6% de share, e pela RTP1, com 11,2% de share, enquanto na altura era a TVI que liderava com 6 pontos percentuais de avanço face ao segundo canal.

A SIC está assim na linha da frente há 17 meses consecutivos, liderando o ano de 2020 com 20,3% de share.

O Jornal da Noite foi, uma vez mais, o programa de informação mais visto de segundo a domingo, impulsionado por rubricas como o Polígrafo, a Opinião de Luís Marques Mendes ou as Investigações e Reportagens SIC. Também o Primeiro Jornal terminou o mês de junho a liderar de segunda a domingo, no universo dos canais generalistas.

A liderança estendeu-se ao horário nobre, destacando-se o desempenho de vários produtos de ficção que o canal transmite no horário nobre, como “Nazaré”, “Terra Brava” e a novela da Globo “Amor de Mãe”. Ao domingo, o destaque vai para o Jornal da Noite, com programa “Isto é Gozar Com Quem Trabalha” do humorista Ricardo Araújo Pereira, e com o programa “Quem Quer Namorar com o Agricultor?”

Já no horário da manhã a liderança foi conseguida sobretudo através do programa de Cristina Ferreira (aos dias úteis) e de João Baião (aos fins de semana) e, durante a tarde, de Júlia Pinheiro.

Também a SIC Notícias se manteve em junho como o canal mais visto pelos portugueses, terminando o mês com 1,8% de share.