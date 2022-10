Boicote ao Facebook: tecnológica queima 60 mil milhões de dólares em dois dias, mas já recupera ligeiramente

As ações do Facebook caíram cerca de 1% na manhã de segunda-feira, depois de mais anunciantes terem suspendido a publicidade na rede social. A queda seguiu-se a uma quebra de 8,3% na sexta-feira, levando a tecnológica a queimar 60 mil milhões de dólares em dois dias e o fundador Mark Zuckerberg a sair do top 3 dos homens mais ricos do mundo, com a sua fortuna a perder 7,3 mil milhões de dólares.

Mas durante a tarde de segunda-feira as ações do Facebook recuperaram ligeiramente, no mesmo dia em que a rede social lançou uma campanha contra a desinformação em vários países da Europa, Médio Oriente e África. Feitas as contas, as ações da tecnológica liderada por Mark Zuckerberg caíram em bolsa 3,6% desde sexta-feira.

Mais de 160 empresas começaram a boicotar o Facebook desde o final da semana passada, suspendendo a publicidade que tradicionalmente compram na rede social. Empresas como a Pepsi, Coca-Cola, Starbucks, Unilever e Verizon anunciaram que iriam suspender a publicidade durante um mês ou até seis meses, uma vez que consideram que a multinacional norte-americana se tem esforçado o suficiente para combater a proliferação da desinformação e discurso de ódio na rede social.

Um estudo interno de Facebook, divulgado recentemente numa reportagem, mostra até que o algoritmo que dá mais ou menos relevância a um determinado conteúdo privilegia aqueles que causam divisão, uma vez que são os que geram mais interação na plataforma.

Apesar de o boicote incidir essencialmente sobre a principal fonte de receitas do Facebook, é improvável que este cause demasiados danos às receitas da empresa, que tem mais de oito milhões de anunciantes, disse um analista da BMO Capital Markets à “Business Insider”.

Mas a retirada de vários anunciantes já levou Mark Zuckerberg a avançar com um conjunto de medidas para combater a desinformação e o discurso de ódio. Em sentido contrário com aquilo que defendia até agora (que não queria combater anúncios políticos, mesmo quando veiculavam informação falsa), o Facebook anunciou que vai deixar de permitir anúncios políticos que apontem uma determinada população como sendo perigosa. E vai começar a colocar rótulos nas publicações relacionadas com as eleições, redirecionando os utilizadores para a informação do centro de dados aos eleitores norte-americanos.