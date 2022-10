Iberdrola foi a empresa que conquistou mais clientes de eletricidade no ano passado

A Iberdrola foi em 2019 o comercializador de eletricidade com o maior ganho líquido de clientes em Portugal. Entre os clientes que perdeu e os que ganhou ao longo do ano passado, a carteira de clientes da empresa espanhola aumentou em 73 mil contratos. O segundo maior reforço da carteira de clientes foi da Endesa, que passou a ter mais 55 mil contratos em mãos.

Os números constam de um relatório publicado esta terça-feira pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobre os mercados retalhistas de eletricidade e gás natural, mostrando várias tendências que continuam o que já se verificava em 2018, incluindo uma perda da quota de mercado da EDP Comercial.

"Tal como no ano anterior, a EDP Comercial, continua a registar a maior queda do número de clientes, 10 mil, apresentando um aumento ligeiro (28 GWh) da sua carteira de consumo, o que aponta para a manutenção da orientação comercial para clientes com maior consumo médio", pode ler-se no relatório da ERSE.

De facto, a estratégia da EDP tem sido assumir como inevitável a erosão da sua quota de mercado, focando-se a empresa nos segmentos de valor acrescentado, quer os consumidores empresariais, quer os domésticos que possam contratar serviços adicionais.

Por outro lado, mostra o relatório da ERSE, a EDP Comercial continua a ter uma posição de liderança no que respeita aos clientes que migram do mercado regulado para o mercado livre. Em 2019 a EDP conseguiu concentrar 58% dos novos clientes do mercado liberalizado provenientes do mercado regulado.

No total, a EDP Comercial manteve a liderança do mercado elétrico, com 78% do número de clientes e 42% do volume abastecido. No gás natural a liderança em número de clientes foi também da EDP (53%), mas em volume fornecido a maior quota é da Galp (60%).

Globalmente, o índice de concentração do mercado liberalizado de eletricidade teve uma redução ligeira. Em 2018 os três maiores comercializadores em Portugal concentravam 92% dos clientes. Em 2019 concentravam 91%.

No gás natural o índice de concentração teve uma redução um pouco mais significativa. Em 2018 os três maiores comercializadores de gás natural concentravam 91% dos contratos e em 2018 passaram a dominar 88%.

Mais de 30 comercializadores ativos

O índice de concentração no mercado português permanece elevado, apesar de não faltar oferta à disposição dos consumidores. De acordo com a ERSE, em 2019 estavam ativos 32 comercializadores de eletricidade, dos quais 31 com tarifários para clientes domésticos (apenas um estava exclusivamente a fornecer empresas).

Segundo a ERSE, "o aumento do número de comercializadores em atividade no mercado liberalizado da eletricidade deve-se ao ingresso de três novos agentes ao longo de 2019, a Cepsa, a G9Telecom e a Usenergy, não tendo sido registada nenhuma saída".

Dos 32 comercializadores de eletricidade 12 atuam também como fornecedores de gás natural.

O retrato feito pelo regulador da energia mostra ainda que no final do ano passado o mercado liberalizado abrangia 5,2 milhões de clientes na eletricidade e 1,2 milhões no gás natural. O peso do mercado livre no consumo global de energia ascendia a 95% na eletricidade e 98% no gás natural.