IRS dos reformados penalizados por causa de pensões em atraso à beira de ser corrigido (ao fim muitas queixas durante largos anos)

É uma ‘novela’ antiga, mas cujo desfecho ainda não foi determinado. Há quinze anos que os pensionistas se queixam junto da Provedoria de Justiça de estarem a pagar IRS em excesso por uma situação da qual não têm culpa e, no Parlamento, os partidos políticos estão a trabalhar numa solução, mas ainda tem que haver uma discussão na especialidade dos projetos de lei, entretanto, apresentados.

A primeira recomendação do Provedor de Justiça para que o Governo procedesse à correção desta “injustiça fiscal” remonta a 2008, e seguiram-se outras diligências, sem sucesso, até setembro de 2019. Mas mesmo assim, a alteração legislativa introduzida na época, não encerrou de vez o assunto já que “a forma a regra foi inicialmente redigida” permitiu ao fisco aplicá-la apenas “a rendimentos obtidos a partir de 2019”, faz notar Luís Leon, sócio da Deloitte e especialista em IRS.

Segundo o entendimento dos serviços da Autoridade Tributária e Aduaneira estão acauteladas apenas as situações posteriores a 2019, ou seja, a partir daqui não haverá mais injustiças, mas está impedido o recálculo do imposto pago em excesso em casos anteriores, numa realidade que afeta, sobretudo, os reformados com menores rendimentos.

Agora, os deputados, que concordam sobre a necessidade de mudar a lei, vão discutir em sede de especialidade quais serão os mecanismos que vão permitir aos pensionistas pedir a correção do IRS, cobrado aos rendimentos obtidos num determinado ano, mas que dizem respeito a anos anteriores – anulando a penalização em causa.

Até porque, se trata de uma realidade que lhes é alheia, pois decorre do recalculo do valor dos pensões de velhice devido a erros dos serviços da Segurança Social. A ideia, resume Luís Leon, é permitir que ao invés de usar o regime de reporte de rendimentos, “os contribuintes possam mesmo substituir as declarações de anos anteriores a 2019”.

Em setembro de 2019, o gabinete da Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, congratulou-se com a mudança na lei e lembrou que tudo isto começou com uma alteração, feita em 2001, ao mecanismo que regulava a tributação dos rendimentos reportados a anos anteriores e que tinha uma “lógica meridiana: os rendimentos eram tributados de acordo com os proventos efetivos do sujeito passivos em cada um dos anos a que se reportavam, e à taxa respetiva”.

O tempo em que a lei era “justa”

um exemplo de como eram as regras é descrito que “se um pensionista recebesse durante dez anos baixos rendimentos de pensões, os quais não eram por isso objeto de incidência do IRS, e se no décimo primeiro ano, por ter sido entretanto refeito o cálculo da pensão decorrente de erro dos serviços, lhe fossem pagas importâncias referentes aos 10 anos, imputava-se o respetivo acréscimo ao rendimento global de cada ano e reliquidava-se o imposto”. Assim, nos anos em que o valor global se mantivesse abaixo dos limites de incidência do IRS não haveria imposto a pagar e se o novo valor determinasse a incidência de IRS sobre o montante global, a taxa aplicada era a que vigorava no ano respetivo ao retroativo.

Esta era, segundo a Provedora de Justiça, “uma solução fiscal adequada, justa e neutra, dado que, por um lado, os cofres do Estado nada perdiam nem ganhavam, uma vez que os rendimentos eram declarados e as liquidações efetuadas de acordo com os rendimentos auferidos e, por outro lado, os contribuintes eram tributados pelos valores que lhe eram devidos em cada ano, à respetiva taxa aplicável”.

Entretanto, desde 2001 foram dadas várias redações à mesma norma mas sem resolver uma lei que confrontou muitos pensionistas com alcavalas de IRS, sem disso estarem à espera. Isto porque as regras de cálculo do imposto não permitiam que os rendimentos fossem tributados nos anos a que diziam respeito e às taxas efetivamente devidas.

Um dos casos expostos, na altura, pela Provedora de Justiça dizia respeito a um contribuinte que se endividou para pagar dívidas que teve de contrair por falta de rendimentos (devido ao erro no apuramento da pensão de reforma), os quais “tinha a legítima expectativa de receber a breve trecho (o que viu adiado durante anos), acabando por não as solver completamente em razão do imposto que teve de pagar quando, por fim, lhe foram pagos os retroativos devidos”.

Primeira recomendação do Provedor de Justiça é de 2008



No relatório de atividades de 2019 deste órgão do Estado é enfatizado o atingir de um objetivo “à volta do qual diferentes titulares do cargo de Provedor de Justiça se haviam debruçado sucessivamente ao longo de diferentes mandatos e junto de diferentes Executivos”. “Mais de uma década depois de ter sido formulada a primeira recomendação sobre a tributação, em IRS, dos rendimentos auferidos em determinado ano mas reportado a anos anteriores, assistiu-se com muito agrado à publicação da Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, a qual introduziu alterações ao artigo 74.º do Código do IRS, indo ao encontro do que há muito vinha sendo reclamado”.

Entre 2005 e 2019, chegaram 170 reclamações à Provedoria de Justiça por causa do IRS cobrado em excesso pelo fisco a reformados por causa de valores de pensões pagos posteriormente ao anos em que lhes eram devidos. São contribuintes que, “sem culpa sua, enfrentaram anos de atraso em pagamentos de abonos ou pensões e foram depois duplamente penalizados, no ano do pagamento, com uma tributação agravada e até com a perda de benefícios sociais (por exemplo, isenção de taxas moderadoras), consequência da tributação dos retroativos no ano do pagamento cumulativamente com os rendimentos auferidos nesse mesmo ano”, faz notar o mesmo relatório.

A última recomendação de alteração legislativa tinha sido dirigida pelo Provedor de Justiça, em outubro de 2018, ao Ministro das Finanças, “tendo o seu acatamento sido, então, considerado inoportuno pelo Governo”.

Deputados debatem mecanismo para resolver o problema



Porém, como sinaliza o relatório, apesar da desejada mudança na lei, o assunto não está encerrado de vez. As reclamações sobre este assunto registaram, em 2019, o número mais elevado de sempre, “já que ao motivo de queixa habitual dos que se veem confrontados com uma liquidação de imposto inflacionada pelos retroativos recebidos se juntou um motivo novo: a alteração legislativa (…) gerou de imediato dúvidas sobre a sua aplicação no tempo”.

É que aos balcões dos serviços de finanças e em atendimentos online via e-balcão, “os cidadãos foram sendo informados de que a nova legislação apenas abrangeria os rendimentos pagos em 2019 (tributados em 2020, portanto), pelo que um grande número de pensionistas que recebera em 2018 (ou antes) os seus retroativos dirigiu queixa à Provedora de Justiça, reclamando a aplicação do novo regime ao seu caso”.

Entretanto, na sexta-feira passada, dia 26, foram aprovadas, para passarem para a especialidade, três proposta de lei do PS, PSD e CDS-PP, que visam a correção do IRS dos pensionistas que receberam pensões com atrasos, relativas a anos anteriores a 2019.

Durante 30 dias, os projetos serão discutidos na Comissão de Orçamento e Finanças antes de serem votados. Os socialistas estabelecem a retroatividade da correção do IRS às pensões relativas a 2017 e 2018, enquanto os diplomas do PSD e do CDS-PP consideram que deve ser dada esta possibilidade até cinco anos para trás. O PS apresenta uma norma transitória para que a correção de declarações “seja igualmente aplicável a rendimentos de pensões pagos ou colocados à disposição em 2017 e em 2018”, enquanto os centristas e os sociais-democratas consideram que essa possibilidade possa ser feita de até um limite de cinco anos em termos de retroatividade.

Além disso, o PSD também defende que estes reformados que foram prejudicados não só devem ser ressarcidos dos “valores arrecadados em excesso”, como receber juros indemnizatórios – “o atraso de mais de 90 dias no processamento da pensão” deve obrigar o Estado “ao pagamento de juros à taxa legal em vigor”. No projeto de lei do partido, é descrito ainda que “os serviços da AT, com a concordância do Governo, tem feito uma interpretação do referido diploma, absolutamente abusiva e ilegítima, continuando a penalizar os pensionistas cujas pensões são processadas e pagas com atraso. Mais: esta penalização é tanto maior quanto maior é o atraso no processamento e pagamento da pensão”.

No caso do CDS-PP, na sua proposta são referidas não só as queixas sinalizadas pela Provedora de Justiça, como outras encaminhadas para aquele grupo parlamentar, bem como para a Deco – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Trata-se, frisam os centristas de uma “situação injusta” e que “viola o princípio da taxação pelo benefício efetivo e, na sequência da alteração aprovada no fim da Legislatura passada, cabe ao Parlamento clarificar esta disposição”. Por isso, o grupo parlamentar sugere a introdução de uma norma interpretativa à Lei n.º 119/2019, de 18 de setembro, com seguinte redação: “A alteração ao artigo 74.º prevista no artigo 2.º da presente lei aplica-se retroativamente a declarações de rendimentos referentes a anos anteriores, até um limite de cinco anos”.

Já o partido do Governo, reconhece “a necessidade de clarificar a abrangência do artigo 74.º” e, nesse âmbito, o grupo parlamentar do PS apresentou uma iniciativa legislativa para “salvaguardar que, no caso de existirem atrasos nos pagamentos ou processamentos das pensões, a opção já hoje existente de apresentação de declarações de retificação para os sujeitos passivos possa aplicar-se a situações de pagamentos de rendimentos da categoria H em anos anteriores a 2019”. Mas limita retroatividade, via uma norma transitória, aos dois anos anteriores à mudança da lei.