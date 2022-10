Herdeira do Banif que ficou com os ativos tóxicos lucrou 34,5 milhões de euros em 2019

A Oitante, veiculo criado em 2015, para ficar com os imóveis e créditos problemáticos do Banif obteve em 2019 resultados líquidos positivos de 34,5 milhões de euros, um aumento de 3,9% face ao ano anterior, refere em comunicado.

Em 2019, como já tinha noticiado o Expresso a Oitante conseguiu "fazer o maior reembolso de dívida desde a sua criação, no montante de 185,5 milhões de euros", reduzindo "em 48,2% a sua dívida relativamente ao ano de 2018", amortizando 73,3% da sua dívida inicial que ascendia a 746 milhões de euros.

O total do empréstimo obrigacionista realizado em 2015, recorde-se, serviu para financiar os ativos tóxicos que o Santander Portugal não quis quando comprou o negócio bancário do Banif por 150 milhões de euros. Uma dívida que está por conta do Fundo de Resolução, acionista único da Oitante e conta com uma contragarantia do Estado.

Em comunicado o veículo presidido por Miguel Artiaga Barbosa adianta que "com base nos resultados alcançados o capital próprio aumentou 44,1% relativamente ao ano anterior, tendo alcançado o montante total de €113,4 milhões".

Por cada euro de receita abateu 80 cêntimos à divida

Para esta "melhoria de eficiência ", a Oitante destaca o crescimento da proporção das receitas afetas à dívida ao longo dos últimos anos. E faz um balanço. Em 2016 pagava 47 cêntimos de divida por cada euros de receita gerada. "Em 2019 atingiu a meta de 80 cêntimos de dívida paga por cada euro de receita gerada". refere no comunicado.

Em 2019 a Oitante registou também uma redução de 21 trabalhadores face a 2018, totalizando no final do ano 54 trabalhadores. No comunidado esta segunda-feira enviado ás redações, a Oitante sublinha que "o processo de alienação de ativos imobiliários atingiu o valor mais alto desde a criação da sociedade, alcançando o montante de 199 milhões de euros, dos quais 71 milhões de euros de ativos diretamente detidos, 14 milhões de ativos da Banif Imobiliária e 114 milhões de euros dos fundos imobiliários".

No que diz respeito à carteira de crédito verificou-se uma diminuição face "à exposição bruta total em 51,8 milhões de euros e foram efetuadas reduções de capital dos fundos de restruturação no montante de 7,7 milhões de euros".