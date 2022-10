Apontar a 2022 sem tirar os olhos da “montanha-russa” de hoje

Vivemos um “período de adaptação em queda livre”. É assim que Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, define o processo que as unidades hoteleiras e os negócios turísticos tiveram de fazer ao longo dos meses da covid-19 e que continua a pairar sobre o sector como uma ameaça. Senão vejamos: o mais recente inquérito promovido pela entidade estima uma quebra entre os 60% e os 89%, o que representa uma descida nas receitas de €3,2 a €3,6 mil milhões, ao passo que a perda na taxa de ocupação da totalidade do ano deve situar-se entre os 50% e os 70%. O que ainda assim basta para ser uma melhoria face ao panorama fatalista que o mesmo inquérito produziu no início da pandemia.

Os números falam de um sector ainda à procura da melhor forma de lidar com a pandemia e que já dá 2020 praticamente como “um ano perdido”. 2021 será o ano zero de uma recuperação que, se tudo correr bem, só chegará aos níveis recorde de 2019 em 2022. Cristina Siza Vieira confessa que a gestão só pode ser feita dia a dia, uma vez que as circunstâncias estão em constante mutação. É o caso da situação da Área Metropolitana de Lisboa, cujo agravamento dos números da pandemia já levou ao “cancelamento de reservas”, após alguma retoma verificada nas últimas semanas. “É uma montanha-russa”, garante, e reforça: “O maior handicap para viajar é o medo.”

Uma fase delicada, recheada de incerteza, misturada com um otimismo reservado quanto à capacidade de resiliência das pessoas que o Prémio Nacional de Turismo (PNT) quer distinguir. O projeto (que pode conhecer melhor nesta página) está de volta, para um segundo ano, em que os operadores turísticos e da restauração tentam ao máximo passar uma imagem de segurança que faça regressar clientes. Até porque “os ativos pelos quais Portugal é reconhecido como um dos melhores destinos do mundo continuam cá”, lembra Dionísio Pestana. O presidente do grupo Pestana venceu o prémio Carreira da edição inaugural e considera que é uma oportunidade “para destacar o que de melhor se faz em Portugal na área do turismo”. O “foco no turismo nacional” e o reforço da “vertente digital” são apostas do grupo, cuja expectativa é de que a “retoma gradual das rotas internacionais permita alguma recuperação até ao final do ano”.

Testemunha e protagonista

As áreas abrangidas pelo PNT refletem esta alteração no sector, e o presidente do Turismo de Portugal não tem dúvidas de que o panorama obriga “os gestores e investidores a alterar e a ajustar as suas estratégias perante perdas significativas de receitas”. Luís Araújo explica que “vivemos na era da transformação digital, em que o turismo tem sido, em simultâneo, testemunha e protagonista”, e a aposta em “produtos integrados” no mercado interno pode fazer a diferença para aguentar esta fase. A “Estrada Nacional 2, as Aldeias Históricas de Portugal, o enoturismo e o turismo militar e industrial” são alguns dos exemplos e o organismo optou também por desenvolver o selo “Clean & Safe”, que conta já com mais de 17 mil adesões voluntárias de projetos turísticos que cumprem todas as novas condições de segurança.

Se a hotelaria tradicional foi uma das grandes vítimas da pandemia, o mesmo se pode dizer do alojamento local. Em fevereiro deste ano, os dados do INE mostravam que este sector estava a crescer cinco vezes mais que a concorrência, mas agora “a expectativa aponta para 30% a 40% da faturação do ano anterior”, diz Eduardo Miranda. “E este é o cenário mais positivo que temos”, garante o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal, pois noutros “destinos que dependem dos turistas internacionais, como Lisboa e Porto”, esperam-se quebras de 60% a 70%. O responsável fala na impossibilidade de “os operadores, que na maioria são microempresas ou empresários em nome individual, resistirem sem qualquer apoio”, o que ganha maior importância quando muitos “foram excluídos da Segurança Social e estão totalmente desprotegidos”. Por outro lado, elogia o “microcrédito do Turismo de Portugal” e pede que se aproveite o “compasso de espera para preparar a operação para esta nova era covid-19”.

Preparar é o que tem feito António Loureiro na gestão d’A Cozinha por António Loureiro. O vencedor do prémio Restauração no ano passado confessa que “a verdadeira adaptação, em termos de desenvolvimento de negócio, começa passado um mês de reabrir o restaurante. Agora é que começamos a entender quais as verdadeiras necessidades e estratégias de operação”, explica. Para o chef, esta é a altura ideal para a restauração incorporar medidas como o “desperdício próximo de zero”, “a utilização racional dos recursos” ou “a redução do consumo de energia”, onde ainda “há um longo caminho a percorrer”. Com a certeza de que os “meses de julho, agosto e setembro serão decisivos para a saúde financeira do sector”.

Datas importantes

6 de julho

Arrancam as candidaturas e nomeações em seis categorias 15 de setembro É a data limite para concorrer e para as nomeações dos dois comités e do júri. Cada um pode nomear até cinco projetos para cada uma das categorias. No que toca a candidaturas, o site oficial vai aceitar projetos até à meia-noite

16 de setembro

Começa o processo de avaliação por parte da Deloitte. A consultora (parceira do PNT) vai analisar todas as candidaturas e nomeações para colocar à consideração

31 de outubro

Termina a primeira fase de filtragem, que resultará num top 10 de candidaturas em cada categoria

Novembro

Comités e júri entram em ação para escolher quem ganha o PNT. Os primeiros escolhem os cinco melhores projetos de cada categoria, ao passo que o júri avalia os 25 finalistas e os nomeados para o Prémio Carreira, de modo a indicar os vencedores de candidatura e nomeação

Dezembro

Realiza-se a cerimónia de atribuição dos prémios

Como se candidatar

É visitar o site, cujo endereço encontra no final deste texto, e conhecer melhor as cinco categorias que aceitam candidaturas — Turismo em Rede, Turismo Autêntico, Turismo de Confiança, Turismo Inteligente e Turismo Sustentável — para perceber qual é que mais se adequa. Os vencedores terão direito a um vídeo promocional, à possibilidade de referir a distinção alcançada e a uma referência no Boa Cama Boa Mesa (caso sejam projetos de alojamento ou restauração). Além disso, o júri pode decidir também atribuir prémios adicionais ou menções honrosas. Saiba tudo AQUI.

Textos originalmente publicados no Expresso de 27 de junho de 2020