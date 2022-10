Covid-19. Pandemia agrava crise nas farmácias

Quando um pai precisa de comprar um antibiótico para o filho e diz que não tem dinheiro, é difícil ficar indiferente e recusar crédito”, conta Rui Romero, diretor clínico da Farmácia Vitória, ao Expresso. Não pode dizer sim a tudo, porque sabe que “há quem não volte para pagar” e também tem de pensar na sobrevivência económica da sua farmácia, mas faz metade das vendas a crédito, maioritariamente a idosos que não conseguem esticar a reforma até ao final do mês e sobrevivem graças às vendas a fiado na Farmácia Vitória e na mercearia do sr. António, alguns números à frente, na Rua de S. Roque, junto ao Bairro do Cerco, no Porto — segundo a Associação Nacional das Farmácias (ANF), as vendas a crédito, em março, atingiram um recorde de €76 milhões, mais €7,8 milhões do que no mês anterior.

Já o volume de negócios da Farmácia Vitória “está há anos numa linha estacionária. Não tenho dívidas nem gero lucro”, diz Rui Romero, apostado em adotar uma política de não abertura de novas dívidas para tentar diminuir o seu volume, bem como alguns incobráveis. Antes de a covid-19 trazer ‘o novo normal’, a rotina do negócio parecia bem oleada: as pessoas vinham regularizar as contas pelo dia 8, quando recebiam as pensões, e contraíam de imediato novo crédito com a compra de medicamentos para mais um mês. Mas na manhã de 8 de junho, quando o Expresso visitou a farmácia, o movimento era reduzido. Apenas seis dos 200 utentes com dívidas tinham vindo regularizar o pagamento até à hora de almoço.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.