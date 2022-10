Covid-19. Crise ainda não chegou aos salários, mas vai chegar

É assim a lei da oferta e da procura e não há como fugir. As estatísticas do desemprego registado (número de inscritos nos centros de emprego), divulgadas esta semana pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), mostram que, pese embora um abrandamento no ritmo de novas inscrições durante o último mês — onde 16 mil novos inscritos comparam com os 48 mil registados entre março e abril —, os níveis do desemprego continuam a aumentar no país. Portugal tem mais 93 mil desempregados registados do que no início da pandemia e mais 103 mil do que há um ano. Um rápido aumento da oferta de profissionais disponíveis, que terá como efeito prático uma redução do que as empresas estão dispostas a pagar para contratar. Parece haver poucas dúvidas de que a pandemia vai conduzir a um ajuste nos salários. Só não se sabe quanto nem quando. E o economista João Cerejeira antecipa mesmo que antes da redução de salários, “que é certa”, o nível médio de remuneração dos portugueses possa até aumentar “estatisticamente”.

Antes da pandemia ‘congelar’ as empresas e empurrar milhares de trabalhadores para lay-off, Portugal enfrentava níveis de desemprego próximos do estrutural. Fechou 2019 com uma taxa de desemprego de 6,5% e sofria, em alguns sectores específicos e mais qualificados, de dificuldades de contratação. Um contexto de escassez de mão de obra disponível que nos últimos anos vinha pressionando a subida de salários. Desses dias só resta a memória.

