TAP é a única companhia europeia a receber auxílios de Estado durante a pandemia sob a pressão de uma reestruturação

Da longa lista de auxílios de Estado que desde março tiveram a luz verde Bruxelas, a TAP é a única companhia aérea onde a pandemia, um acontecimento inesperado que obrigou a economia mundial a uma aterragem a fundo, não é apontada como o fundamento que justifica a necessidade de ajuda. A Comissão Europeia deixou claro que a TAP não podia ser integrada no quadro temporário de auxílios, onde está a alemã Lufthansa e a francesa Air France. Excluiu-a alegando que a companhia já estava com dificuldades financeira em dezembro de 2019, a Covid-19 apenas agravou um problema que já existia. A TAP fica também fora de outros enquadramentos mais flexíveis e que não obrigam a uma reestruturação, como irá acontecer com a companhia portuguesa se ao fim de seis meses não pagar um empréstimo que poderá chegar aos 1,2 mil milhões de euros.

