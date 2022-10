Confiança empresarial na Alemanha sobe em junho com “luz ao fundo do túnel”

A confiança empresarial voltou a aumentar em junho na Alemanha porque "a economia alemã vê 'luz' ao fundo do túnel" após o colapso em abril resultante das medidas de contenção adotadas para travar a pandemia, foi anunciado esta quarta-feira.

O índice de confiança empresarial do instituto de investigação económica alemão (Ifo) para toda a Alemanha subiu para 86,2 pontos em junho, contra 79,7 pontos em maio, a maior subida de sempre.

"As empresas consultadas pelo Ifo avaliaram um pouco melhor a sua situação atual e as suas expectativas também deram um claro salto para cima", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

No setor transformador, a confiança das empresas da maior economia da zona euro voltou a melhorar significativamente, porque as expectativas das empresas industriais melhoraram.

Até agora, as expectativas nunca tinham subido tão abruptamente.

No entanto, a maioria das empresas ainda avalia a sua situação atual como "pobre".

No setor dos serviços, a confiança das empresas continuou a aumentar em junho, uma vez que o pessimismo em torno dos próximos seis meses foi significativamente reduzido e a avaliação da situação atual melhorou também significativamente.

No comércio, a confiança das empresas também aumentou significativamente, embora muitos comerciantes esperem maus negócios.

"Neste momento, o ambiente no setor retalhista é menos pessimista do que no setor grossista", segundo Fuest.

Na construção, a confiança das empresas também melhorou porque as expectativas eram menos pessimistas.

Além disso, as empresas de construção avaliam a sua situação atual um pouco melhor do que no mês passado.