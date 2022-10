Fisco recebe 5 milhões de declarações de IRS

A uma semana do fim do prazo do IRS – termina no próximo dia 30 de junho –, os contribuintes submeteram à Autoridade Tributária e Aduaneira mais de 5 milhões de declarações relativas aos rendimentos obtidos em 2019, segundo dados atualizados à data desta terça-feira, disponíveis no Portal das Finanças. Deste total, mais de 30% diz respeito a IRS automático.

