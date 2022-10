Novas medidas de restrição em Lisboa: centros comerciais dizem que são “um aliado no combate eficaz à propagação do novo coronavírus”

A Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC) diz não compreender a nova limitação aos horários das lojas na região de Lisboa - que passam a partir desta terça-feira a ter de encerrar às 20h. E garante que “os centros comerciais são um aliado no combate eficaz à propagação do novo coronavírus e que estes espaços cumprem todas as regras de segurança sanitária decorrentes da lei, as recomendações da Direção-Geral da Saúde e as melhores práticas promovidas pela indústria a nível global”.



É a reação às novas medidas anunciadas esta segunda-feira pelo Governo para controlar o surto de pandemia de covid-19 na região de Lisboa, que regista a maior parte dos novos casos de contágio.



A APCC refere que “enquanto interlocutor deste sector em Portugal, mantém um contacto regular com o Governo e com as autoridades de saúde, numa lógica de parceria e cooperação. Esta situação permitiu que, desde a primeira hora, e em todas as fases da reabertura da economia, os centros comerciais se tenham afirmado como espaços capazes de garantir a segurança de todos, visitantes e colaboradores das lojas”.



António Sampaio de Mattos, presidente da APCC refere que “os cidadãos podem ter confiança no uso dos centros comerciais, onde foram realizados investimentos relevantes em equipamentos e formação, sempre em coordenação com as autoridades de saúde, para permitir à população aceder a um conjunto significativo de bens e serviços num ambiente com acesso limitado e controlado, e onde as boas práticas são monitorizadas e geridas por equipas profissionais de modo a minimizar os riscos”.



Este responsável destaca também o facto de os centros comerciais terem 99% das lojas de portas abertas”. “Gostaria de elogiar o comportamento civilizado e exemplar dos visitantes, que é de grande importância para continuarmos a dar passos seguros na retoma da confiança”, acrescenta.



O governo fez saber que todos os estabelecimentos da Área Metropolitana de Lisboa terão que fechar às 20h, exceto os restaurantes que servirem refeições ao jantar. Os centros comerciais serão também alvo de uma maior fiscalização ao nível do controlo do número de entradas e também a nível da circulação.