Beneficiários sinalizam “mudança de atitude” na direção da ADSE

A Associação 30 de Julho, associação nacional de beneficiários da ADSE, reuniu-se esta segunda-feira com a nova presidente do Conselho Diretivo da ADSE, Maria Manuela Faria – juntamente com os vogais, Maria Eugénia Pires e Eugénio Rosa – e dá conta de uma “mudança de atitude” da liderança do subsistema de saúde dos funcionários públicos.

A estrutura sinaliza, em comunicado, a intenção manifestada pela presidente de “promover um trabalho de recíproca transparência com o Conselho Geral e de Supervisão e com a Associação 30 de Julho, reforçando os meios e ampliando a qualidade da informação para os beneficiários e os seus representantes”.

Na mesma reunião, Maria Manuela Faria também manifestou “o seu acordo genérico com o conjunto de preocupações abordadas pela direção da associação”. A Associação 30 de Julho tem vindo a alertar sobre a necessidade de serem adotadas medidas para assegurar a sustentabilidade do subsistema de saúde público, através do alargamento aos contratos individuais de trabalho na função pública e admissões ou readmissões de novos beneficiários.

Mas há outras questões “urgentes” como a resolução dos atrasos nos reembolsos do regime livre (despesas que são suportadas a 100% pelos beneficiários fora dos prestadores convencionados que são depois comparticipadas pela ADSE), a aprovação de novas tabelas de preços para o regime convencionado “e a sua negociação com os prestadores privados a par com a regularização das dívidas destes, ampliação territorial da rede de prestadores com a realização de novas convenções para o interior do país e a conclusão dos concursos internos e de recrutamento de novos funcionários”.

A Associação considera que “o rápido tratamento e resolução destas questões, se possível até ao final do ano, será da maior importância para os beneficiários e um sinal de efetiva mudança dado pelo novo conselho diretivo e a sua presidente”.

Nova presidente depois de uma chuva de críticas

Maria Manuela Faria, que deixa era a diretora-geral da DGESstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, foi a escolhida pelo Governo para substituir Sofia Portela, cujo mandato, que terminou em março, foi marcado por fortes críticas dos prestadores hospitalares privados, dos beneficiários e até do colega de direção eleito pelos representantes dos beneficiários, Eugénio Rosa, que manteve no cargo juntamente com Maria Eugénia Pires (também apontada pelo Governo).

A nomeação foi publicada em "Diário da República" no início deste mês através de um despacho conjunto das Finanças e da Modernização do Estado e da Administração Pública (o organismo tem dupla tutela).

Recentemente, a mudança de líder da ADSE foi aplaudida pela Associação 30 de Julho que “há muito” manifestava ao Governo “a urgente necessidade de promover uma alteração na direção da ADSE que permitisse retirá-la do marasmo em que mergulhou nos anos mais recentes”. Na mesma nota de imprensa, a estrutura representativa reafirmou que a anterior direção da ADSE se pautava pela “completa opacidade e a pouca atenção aos problemas dos beneficiários, únicos financiadores da ADSE, pela ausência de capacidade de gestão quer estratégica quer operacional”. E que o resultado foi o “adiamento sistemático da resolução dos problemas mais prementes”.