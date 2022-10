Artur Santos Silva é mais um nome da banca que pretende alargar nova taxa a todos os sectores

O presidente honorário do BPI, Artur Santos Silva, juntou-se aos nomes da banca que assumem publicamente que, a haver uma taxa de solidariedade a impor nestes tempos de abalo económico, não deve ser apenas a banca a suportá-la.

“Concordo que as grandes empresas com grandes lucros tenham uma tributação extraordinária. Não percebo porque é que são só os bancos”, afirmou Santos Silva, que esteve à frente do banco antes de Fernando Ulrich, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1.

Esta taxa consta das medidas aprovadas pelo Governo para o relançamento da economia, tendo como objetivo “suportar os custos da resposta pública à atual crise”, sendo que a receita estimada anualmente é de 33 milhões de euros.

“Devia ser uma taxa para as grandes empresas”, continuou o responsável da Fundação La Caixa. Segundo disse Santos Silva na entrevista, o sector não se comportou bem, mas a imposição de uma nova taxa não é a solução: “Não tenho dúvida de que a credibilidade dos bancos foi seriamente abalada por comportamentos altamente indesejáveis de entidades muito representativas do setor. Porém, acho errado tributar os bancos mais uma vez, é a terceira vez que há um imposto dirigido aos bancos, quando o problema é de grandes empresas que têm mais lucros. É natural que uma grande empresa com lucros tenha de fazer um esforço dentro dessa solidariedade que vai ser exigida a todos os níveis”.

Artur Santos Silva não é o primeiro nome da banca a tomar esta posição; até pelo contrário. Esta taxa – cuja receita reverte para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social – apanhou os banqueiros de surpresa, como o Expresso relatou aquando do seu anúncio, no início do mês, e desde aí mereceu oposição.

Mal foi anunciada, a associação representativa do sector, a Associação Portuguesa de Bancos (APB), reagiu para contestar e o seu presidente, Fernando Faria de Oliveira, declarou mesmo que havia discriminação. “Quando se sabe que o sector vai ser inevitavelmente muito penalizado pela crise atual e que está a fazer um esforço enorme para apoiar a economia e os cidadãos, faz sentido discriminá-lo face a outras atividades económicas e exigir-lhe mais este contributo?”, disse.

O presidente do BCP também seguiu a mesma ideia. “É peculiar, para não dizer estranho", por ser "exclusivamente dirigido a um dos sectores que será mais atingido pela crise (o principal ativo dos bancos é o crédito à economia), quando há sectores e empresas que economicamente beneficiam da crise provocada pela pandemia", disse ao Expresso Miguel Maya aquando deste anúncio. O presidente do Novo Banco, António Ramalho, também referiu que a taxa devia ser "repartida" por outros sectores.

A Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) já veio dizer que esta taxa deverá levar a um novo aumento das comissões cobradas pelos bancos nos serviços prestados aos seus clientes.

Apesar desta taxa, a banca deverá beneficiar de um diploma que melhora as condições aplicáveis ao reporte de prejuízos fiscais passados. No Parlamento, o Governo não esclareceu quanto é que os bancos vão beneficiar desta medida, que alarga o prazo para a dedução fiscal. “Não vou colocar a discussão sobre se isto tem um impacto na banca ou noutro setores. Tem um impacto positivo nas empresas e nos seus resultados fiscais”, disse o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, no Parlamento.