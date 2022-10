Trabalho. E depois do lay-off vem o desemprego ?

Para a generalidade das empresas, o regime excecional de lay-off simplificado, criado pelo Governo português para travar a escalada do desemprego como resultado da crise gerada pela covid-19, termina no final deste mês. A partir de julho ficará apenas disponível para um grupo restrito de empresas cuja atividade se mantenha encerrada por imposição legal. Governo, empresários e economistas do trabalho têm destacado a eficácia do mecanismo na contenção do desemprego, pese embora a perda de rendimentos dos trabalhadores, que também penaliza a economia. A questão que agora se impõe é se, terminado o lay-off e a obrigatoriedade imposta às empresas de não despedir durante dois meses, o desemprego vai ou não disparar. E nisto os economistas são cautelosos. O desemprego vai subir, não restam dúvidas. Mas não será imediato, nem já em setembro, embora existam indicadores preocupantes.

Há menos consenso sobre o impacto imediato do final do lay-off simplificado nas contas do emprego do que havia sobre a sua eficácia para travar a escalada do desemprego. O mecanismo já se tinha revelado um sucesso na Alemanha, durante a crise de 2008/2009. “Na altura, a queda do PIB alemão foi muito superior à nossa, mas a nossa recuperação em matéria de desemprego foi muito mais lenta”, refere o economista João Cerejeira, recordando que já então a Alemanha tinha recorrido ao lay-off para salvaguardar postos de trabalho, o que lhe permitiu recuperar mais rapidamente assim que a economia voltou a funcionar.

