João Galamba: “PSD não faz ideia que o país já atrai Autoeuropas”

João Galamba acusa a principal força da oposição de ignorar o investimento em curso na energia. “É verdadeiramente preocupante”, comenta.

O Programa de Estabilização e o Orçamento suplementar em termos de investimento público parecem acrescentar muito pouco. Concorda?

Porque o país já tinha bastantes projetos em curso. Na área da energia, isso também vai acontecer, embora não seja, em rigor, investimento público. Os parques que licenciámos há dois anos estão agora no terreno.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.