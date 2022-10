Imobiliário. O distanciamento social está a arrasar os espaços de cowork

“Durante anos o sector imobiliário não compreendia muito bem se isto [cowork] também era imobiliário ou se era apenas flower power e uma forma de a malta nova passar tempo, mas recentemente os agentes daquele sector começaram a ver que tinham aqui uma nova oportunidade de negócio e, naturalmente, avançaram…”, comenta Fernando Mendes, gestor do espaço Now Beato, em Lisboa, com capacidade para 200 pessoas, mas agora com menos de metade por causa da covid-19.

Alguns dos grandes grupos do sector imobiliário em Portugal avançaram, de facto, mas, segundo Fernando Mendes, numa perspetiva de monetarização pura do negócio. Ou seja — e apesar de, como diz, “algumas empresas imobiliárias já estarem a aprender, e aprendem depressa, porque o dinheiro ensina” —, têm de entender que o cowork não é apenas um espaço para arrendar.

