Contrato de venda do Novo Banco abre portas a mais perdas. Bloco quer saber até que valor

O contrato de venda do Novo Banco à Lone Star chegou esta semana ao Parlamento e já há questões sobre o que os deputados lá encontraram. O BE diz que o documento apresenta, “em termos genéricos e não exclusivamente, três formas de oneração futura do Fundo de Resolução por contingências associadas ao Novo Banco”, além da garantia de até €3,89 mil milhões (da qual só faltam gastar €900 milhões). Daí, Mariana Mortágua manda um conjunto de perguntas ao Ministério das Finanças para tentar perceber qual o valor estimado para todas essas contingências.

