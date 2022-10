Os europeus continuam a comprar menos carros. A quebra em maio foi de 52,3%

Em maio de 2020, o mercado europeu de automóveis de passageiros sofreu outra queda acentuada, desde o pico da pandemia em abril, com os registos de novos carros a cair 52,3%.

A conclusão consta do relatório da Associação Europeia dos Produtores de Automóveis (ACEA, na sigla em inglês) divulgado esta quarta-feira, onde ainda se conclui que, embora as medidas de bloqueio induzidas pela Covid-19 tenham sido atenuadas em muitos países no mês de maio, o número de carros novos vendidos na União Europeia caiu de 1.217.259 unidades em maio de 2019 para 581.161 carros de passageiros em maio deste ano.

Segundo a ACEA, quedas de dois dígitos foram registadas em cada um dos 27 mercados da UE no último mês passado, embora as quedas percentuais tenham sido menos dramáticas do que em abril.

A Espanha registou, porém, o maior declínio entre os quatro principais mercados da UE (-72,7%), enquanto as vendas caíram cerca de metade na França (-50,3%), Itália (-49,6%) e Alemanha (-49,5%).

De janeiro a maio de 2020, a procura de carros novos na UE diminuiu 41,5%, após três meses de quedas sem precedentes no Velho Continente.

Desde o início deste ano, os registos de novos automóveis diminuíram 54,2% na Espanha, 50,4% na Itália e 48,5% na França. A contração do mercado alemão foi um pouco menos severa, com os novos registos a caírem 35,0% nos primeiros cinco meses de 2020.

No caso do mercado português, e segundo os dados apurados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), em maio de 2020 foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, 7.579 veículos automóveis, ou seja, menos 71,6% do que em igual mês do ano anterior.

No período de janeiro a maio de 2020, foram colocados em circulação 64.323 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 46,8%.