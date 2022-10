EDP apoia oito projetos de acesso a energia limpa em África com meio milhão de euros

A EDP aprovou a distribuição de meio milhão de euros em apoios para oito projetos em África que visam aumentar o acesso da população a energia limpa, através de várias soluções.

Na mais recente edição do seu programa para financiamento de projetos deste género, ao abrigo do fundo A2E - Access to Energy, a EDP selecionou três projetos no Quénia, dois no Maláui, um em Moçambique, outro na Nigéria e outro na Tanzânia.

O fundo da EDP financia os projetos em até 50% do custo caso tenham fins lucrativos e em até 75% caso os promotores sejam entidades sem fins lucrativos.

Nesta edição os projetos selecionados contemplam soluções para irrigação sustentável alimentada por energia solar, painéis solares para um centro de formação num bairro carenciado, outro projeto de energia solar para um centro de órfãos e crianças vulneráveis e também sistemas de bombagem de água com recurso a painéis fotovoltaicos. Há também projetos para usar energia solar no aquecimento de água de um hospital, por exemplo.

Estes apoios resultaram de um processo de análise de projetos a partir de 160 candidaturas. Na anterior edição do programa, em 2018, o fundo da EDP tinha recebido 108 candidaturas, distribuindo 450 mil euros em apoios a vários projetos em áreas carenciadas.