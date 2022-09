Isabel dos Santos fecha escritórios em Lisboa e "lamenta" dezenas de despedimentos

Em março foi notícia que Isabel dos Santos tinha deixado de pagar há meses salários e rendas em Portugal na sequência das investigações no âmbito do Luanda Leaks. Agora sabe-se que a investidora angolana fechou os escritórios em Lisboa e despediu dezenas de portugueses.

"Depois de 15 anos a trabalhar em Portugal, confirmamos que fechámos os escritórios em Lisboa e contra nossa vontade foram despedidos dezenas de portugueses, situação que muito lamentamos", afirma fonte oficial de Isabel dos Santos, confirmando uma notícia do Correio da Manhã. "Temos colaboradores portugueses que não recebem salário há quatro meses", sublinha a mesma fonte.



Embora Isabel dos Santos não nomeie as empresas em Lisboa cujos escritórios agora fecha, refere-se à Fidequity e a Santoro Finantial, a holding com que a filha mais velha de José Eduardo dos Santos operava em Portugal, e que era presidida pelo seu braço direito Mário Leite da Silva, também ele arguido no âmbito do processo que a empresária está a ser alvo em Angola, com consequências em Portugal. A Santoro gere participações sociais e presta serviços de consultadoria. A Fidequity é uma empresa de serviços de gestão. Os escritórios destas duas empresas são na Avenida da Liberdade, a mais cara do país.

"Nos últimos meses temos sido impedidos pelo Ministério Público Português de efetuar pagamentos das rendas, água, luz, condomínio, salários e impostos. Apesar de termos feito vários requerimentos, estes constrangimentos mantêm-se e torna-se impossível operar as empresas", esclarece ainda fonte oficial da empresária. Isabel dos Santos responsabiliza a Justiça portuguesa por esta situação.



Em meados de maio, o Expresso tinha já noticiado que empresas de Isabel dos Santos em Portugal, como a Santoro Finantial e a Fidequity não estão a pagar os salários nem as rendas. Na altura, os representantes da investidora asseguravam que já tinham pedido "à Justiça o desbloqueio para pagamentos de salários, rendas e impostos", salientando que continuavam a aguardar por uma resposta.