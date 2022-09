Mestrados em Finanças de três escolas portuguesas entre os melhores do mundo

Três escolas portuguesas estão em destaque no Ranking Global do Financial Times (FT) que avalia os melhores mestrados em finanças em todo o mundo. Na lista que acaba de ser divulgada pela publicação inglesa, a Nova School of Business Economics, aparece como a melhor classificada entre as representantes lusas, no 14º lugar global e 12º na Europa, depois de protagonizar uma subida de 7 posições. A Católica - Lisbon é 26ª e o ISEG tem uma entrada direta para o 31º lugar.

Criado em 2007 e inteiramente lecionado em inglês, com cadeiras inovadoras como Finanças Sustentáveis e Análise de Dados em Finanças, o Programa de Mestrado em Finanças da Nova SBE aparece posicionado entre o top 10 e top 20 mundiais nos critérios de experiência internacional durante o curso (7º), progressão na carreira (13º), custo-benefício (15º) e mobilidade internacional (16º), referente à colocação de graduados em empresas internacionais em todo o mundo.

A Católica- Lisbon Business & Economics (26ª), desce 3 lugares no Masters in Finance 2020 do FT, aparecendo na 20ª posição no critério relativo à experiência internacional durante o curso. É 16ª na progressão de carreira dos seus graduados, 25ª no custo benefício e 33ª na mobilidade internacional.

O ISEG Lisbon School of Economics and Management, 31ª neste ranking dos 55 melhores Mestrados em Finanças, destaca-se como uma das duas escolas que proporcionam o maior aumento salarial após a graduação (+94% em 3 anos), ex-aequo com a HEC Paris, primeira classificada na lista do FT. Aparece, também, como a única escola em que o conselho consultivo é totalmente composto por elementos de dimensão internacional. Pontua no 22º lugar no que respeita a experiência internacional durante o curso, é 11ª na progressão da carreira, 8ª no custo-benefício e 49ª na mobilidade internacional.

De acordo com este ranking, 99% dos alunos do ISEG têm emprego três meses após o final do programa, com um salário que quase duplica nos primeiros 3 anos, para os 53.400 dólares (47.200 euros ao câmbio atual). No caso da Católica - Lisbon, 97% estão a trabalhar 3 meses depois do fim do curso e vêm o salário aumentar 47% em três anos, para 71.479 dólares (63.250 euros). Na Nova SBE, 94% dos alunos encontra colocação em três meses e tem um aumento salarial de 55% em três anos, para os 77.846 dólares (68.856 euros), contra os 149.750 da HEC Paris (1ª).

Com três escolas entre as melhores do mundo, Portugal aparece, assim, bem posicionado neste ranking onde países como a Alemanha, Irlanda, Suécia ou Holanda pontuam apenas com duas, mas Bélgica e Itália tem só uma representante e Espanha, Suíça e China estão presentes com quatro mestrados. O Reino Unido continua a liderar a lista dos Masters in Finance 2020 do Financial Times com 14 escolas, seguido dos EUA (9) e de França (7).