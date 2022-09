Bolsas no vermelho: Futuro incerto leva Dow Jones a cair quase 7%. A culpa é da pandemia

Wall Street fechou esta quinta-feira no vermelho, naquela que foi a sua pior sessão desde o seu afundamento em março, com o Dow Jones industrial a cair quase 7%, graças às incertezas económica e sanitária nos Estados Unidos.

O principal índice, o Dow Jones Industrial Average, caiu 6,90% para 25.128,17 pontos. Isto enquanto o tecnológico Nasdaq perdeu 5,27%, para 9.492,43 pontos, e o S&P 500 caiu 5,89%, para 3.002,10 pontos.

Desde o seu mergulho em março, os principais índices de Nova Iorque continuaram, de facto, a subir, com o Nasdaq a fechar mesmo acima da marca simbólica dos 10.000 pontos na quarta-feira, pela primeira vez na sua história.

Mas a decisão de quarta-feira da Reserva Federal (Fed) de manter as suas taxas inalteradas, entre 0% e 0,25%, até 2022, antecipando uma lenta recuperação económica, deu aos investidores um pretexto para uma queda do mercado bolsista.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por seu lado, renovou as suas críticas à Fed, que prevê uma queda de 6,5% do produto interno bruto dos EUA em 2020, antes de recuperar 5% no próximo ano.

"A Reserva Federal está tão frequentemente errada. (...) Teremos um terceiro trimestre muito bom, um excelente quarto trimestre e um dos nossos melhores anos em 2021", disse hoje o inquilino da Casa Branca.

A segunda razão para a queda da bolsa hoje, apontada por alguns analistas, é o aumento dos casos de coronavírus em alguns estados norte-americanos.

Enquanto os Estados Unidos têm agora mais de 113 mil mortes relacionadas com a pandemia e mais de dois milhões de pessoas infetadas, o Texas e a Carolina do Norte têm mais doentes por covid-19 hospitalizados do que há um mês. O Arizona também está a dar sinais preocupantes.