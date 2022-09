Pedro Nuno Santos: sem intervenção pública, a TAP iria falir - assim será salva, mas reestruturada

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, voltou a ser muito claro um dia depois de Bruxelas ter autorizado uma injeção de capital na TAP até 1,2 mil milhões de euros, sem esta ajuda a companhia iria "à falência". Assim, a companhia será resgatada, mas dificilmente escapará uma reestruturação que terá de ser feita ao fim de seis meses se o empréstimo não for pago.

Pedro Nuno Santos frisou no entanto que o Estado português está disponível para injetar de imediato capital na TAP, e já inscreveu no Orçamento de Estado suplementar uma verba de 946 milhões de euros. Empréstimo a efetuar em 2020 e que terá, em princípio, impacto no défice e na dívida, como reconheceu o secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, também presente na conferência de imprensa para explicar o plano de resgate da TAP. A decisão será no entanto do INE e do Eurostat.

Numa primeira fase será feito um empréstimo do Tesouro e não está excluída uma segunda fase um empréstimo privado garantido pelo Estado e convertível em ações, abrindo assim caminho para o Estado reforçar a sua posição acima dos 50% atuais. "Agora é o momento de garantir a liquidez e depois fazer as mudanças necessárias para garantir que vamos ter uma empresa viável", sublinhou o governante.

Uma certeza para já, este financiamento da TAP implica um conjunto de condições que a gestão da transportadora e os acionistas privados, David Neeleman e Humberto Pedrosa terão de aceitar. A bola está agora do lado deles. Pedro Nuno Santos admitiu que se os privados assim o entenderem não está excluída a hipótese de os privados injetarem capital, mantendo assim a sua participação na empresa.

Pedro Nuno Santos não quis detalhar as condições de acesso ao financiamento que a TAP terá de cumprir para ter acesso ao empréstimo, para além da referida reestruturação. Mas sublinhou que o Estado irá querer ter um maior controlo da tesouraria e irá querer seguir o rasto do dinheiro que será injetado na companhia.

"O Estado terá um quadro de monitorização dos movimentos de caixa. Tem de ser garantido aos portugueses que o dinheiro está a ser bem gasto", afirmou o ministro. O governante salientou ainda: "O Estado tem de se defender. Estamos à espera que as condições sejam aceites pela TAP para que se possa fazer a intervenção".

TAP pode encolher

Pedro Nuno Santos admitiu que a TAP pode ter atualmente uma dimensão superior àquela de que vai necessitar nos próximos anos, é uma das condições da Comissão Europeia para aprovar apoio. É na prática isso que irá acontecer na sequência da reestruturação que irá ser feita nos próximos meses

“Nós podemos ter neste momento uma empresa com uma dimensão superior àquela que são as necessidades nos próximos anos. Isto é uma condição da Comissão Europeia”, disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação.



Mas Pedro Nuno Santos tem esperança de que a Comissão Europeia reconheça a importância da TAP para a economia portuguesa. Esperemos conseguir apresentar na Comissão Europeia “um bom caso” que não tenha como consequência uma “restruturação excessiva da TAP”.

“Não seria sério” tentar passar a ideia de que uma restruturação da transportadora aérea pode ser feita sem consequências, por exemplo, nas frotas e nos trabalhadores, afirmou o ministro. "Não esperamos que a intervenção ponha em causa uma TAP com uma dimensão que consideramos revelantes", considerou.

Pedro Nuno Santos falou pela primeira vez publicamente no interesse manifestado pela alemã Lufthansa na TAP antes da pandemia. "O Estado português não veria com maus olhos essa parceria. As companhias aéreas têm dificuldade em sobreviver isoladamente", disse. Para depois acrescentar que esta não é uma "preocupação que está no imediato das nossas preocupações".