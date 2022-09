Fundador da Crossfit brincou com a morte de George Floyd e isso custou-lhe o cargo na empresa

Greg Glassman, o empresário que há 20 anos fundou a Crossfit Inc, para gerir os direitos e "royalties" sobre o método de fitness com o mesmo nome, está de saída da empresa, depois de uma polémica provocada por comentários no Twitter sobre o racismo e George Floyd.

Glassman anunciou esta terça-feira a sua saída da empresa, da qual era ainda o presidente executivo (CEO), depois de os seus comentários terem levado a uma onda de protestos de ginásios com parcerias com a Crossfit, bem como de atletas. Até a Adidas e outras marcas desportivas decidiram cortar relações com a Crossfit Inc.

A polémica instalou-se depois de Greg Glassman ter feito um comentário no Twitter. Perante uma mensagem das autoridades de saúde de que o racismo era também uma questão de saúde pública, Glassman respondeu: "É a Floyd-19". E mais tarde comentou ainda: "O vosso modelo falhado colocou-nos de quarentena e agora vão modelar uma solução para o racismo?".

Os comentários acabaram por se virar contra a valiosa marca. A Adidas admitiu que estava em negociações para um novo acordo com a Crossfit, mas a marca alemã anunciou, citada pela AFP, ter tomado a decisão de terminar a parceria com a empresa norte-americana.

Greg Glassman acabou por abandonar a liderança da empresa que criou há 20 anos.

"Abandono o lugar de CEO da Crossfit e decidi reformar-me. No sábado criei uma polémica entre a comunidade Crossfit e involuntariamente magoei muitos dos seus membros. Desde que fundei a Crossfit, há 20 anos, tornou-se a maior rede mundial de ginásios. Todos estão alinhados em oferecer uma solução para o problema das doenças crónicas", comentou Greg Glassman.

"Os que me conhecem sabem que a única coisa que me move é a doença crónica. Sei que o CrossFit é a solução para essa epidemia e que a Crossfit e o seu pessoal são a rede de suporte dos parceiros Crossfit pelo mundo inteiro. Não posso permitir que o meu comportamento ultrapasse as missões da empresa e dos parceiros. São demasiado importantes para ficarem em risco", acrescentou.

O lugar de CEO da Crossfit passa agora para Dave Castro.