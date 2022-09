Tribunal de Contas só decide 63% dos processos de visto prévio dentro do prazo

O relatório de atividades e contas do Tribunal de Contas de 2019 revela que só 63% dos processos de visto foram decididos dentro do prazo legal. Os restantes processos acabaram por ser considerados visados tacitamente findo esse prazo, que é de 30 dias.

“Esta realidade é suportada por uma resolução da 1ª Secção do Tribunal e envolve a constatação da necessidade de proceder a alterações no âmbito dos atos e contratos objeto de fiscalização prévia”, lê-se no balanço divulgado esta terça-feira por esta que é instituição superior de controlo dos dinheiros públicos do país.

A informação surge dias depois do governo ter, finalmente, aceite a proposta do Tribunal de Contas de elevar de €350 mil para €750 mil o montante abaixo do qual os contratos públicos, desde obras públicas a compras de bens e serviços, ficam dispensados da sua fiscalização prévia.

O objetivo é tornar o processo de fiscalização prévia mais ágil: “O visto prévio deve concentrar-se naquilo que são os grandes investimentos mais complexos e que envolvem múltiplas fórmulas contratuais e não preocupar-se com um conjunto de contratos, muitos deles até de valor inferior aos €350 mil, mas que também têm de ser submetidos ao Tribunal por estarem ligados a outros contratos”, defendeu o presidente do Tribunal de Contas na entrevista que deu ao Expresso no último sábado.

Em 2018, a percentagem de processos de visto decididos pelo Tribunal dentro do prazo legal fora maior, de 75,1%. Mas convém notar que, no espaço de um ano, o número de processos entrados neste órgão fiscalizador aumentou 11,1% e, sobretudo, que o valor controlado a priori também aumentou 12,7%, para €6.035 milhões.

Isto significa que o Tribunal de Contas se tem concentrado nos contratos públicos de maior valor. De facto, quanto aos 1.814 processos que obtiveram visto tácito ao fim dos 30 dias, embora representem dois quintos do número de processos concluídos no ano, eles apenas valem 9,1% do montante controlado em 2019. O valor médio por processo que formou visto tácito foi somente de €303 mil.

É através do visto prévio que o Tribunal de Contas aprecia a legalidade financeira dos atos, contratos e outros instrumentos geradores de despesa ou representativos de responsabilidades financeiras, antes de as mesmas serem realizadas. E, em 2019, o Tribunal de Contas somou 2.261 processos com decisão de concessão ou recusa de visto, envolvendo 519 entidades e um total de €6.035 milhões.

Os processos respeitam maioritariamente a empreitadas (619), aquisições de serviços (574) ou contratos de fornecimentos (377), de natureza financeira (319), aquisição de imóveis (36) ou de outros tipos (336). Estes vêm, sobretudo, da administração local (1.105) mas também da administração central (477), do sector empresarial do Estado e regional (422), da administração regional (200), do sector empresarial local (38) ou de fundações, associações e cooperativas (19).

Foram visados 2.219 processos. Destes, 19% foram visados com recomendações correspondendo a um volume financeiro de €862 milhões. A esmagadora maioria das recomendações formuladas respeitou a ilegalidades praticadas no âmbito dos procedimentos de contratação, por deficiente aplicação do Código dos Contratos Públicos, nomeadamente no que respeita às próprias regras dos procedimentos e ao lançamento dos mesmos.

O Tribunal pode recusar o visto com fundamento na desconformidade com a lei aplicável que implique nulidade, encargos sem cabimento orçamental, violação direta de normas financeiras ou ilegalidade que altere ou possa alterar o resultado financeiro. Em 2019, foi recusado o visto a 42 processos, representando um volume financeiro de €138 milhões, o equivalente a 2,3 % do total do montante controlado.

A intervenção do Tribunal conduziu ainda a que, na sequência dos cancelamentos solicitados pelas entidades adjudicantes e da redução de encargos dos contratos submetidos a fiscalização prévia, não fosse realizada despesa de €77,7 milhões.

Recorde-se que o Tribunal de Contas tem poderes de fiscalização e controlo sobre todos os organismos públicos e também sobre as empresas e outras entidades privadas concessionárias de serviços e obras públicas ou que recebam dinheiros públicos, em que se incluem as verbas provenientes da União Europeia. Este não controla os dinheiros públicos somente através do visto prévio, mas também da fiscalização sucessiva e concomitante, em especial sobre despesas resultantes de atos e contratos que não estejam sujeitos a fiscalização prévia.

Tudo somado, em 2019, o Tribunal de Contas controlou mais de €211 mil milhões de despesa pública, seja através da fiscalização prévia de 2.261 atos e contratos, seja através da realização de 51 auditorias, da verificação de 476 contas de organismos públicos, da decisão de 28 processos de efetivação de responsabilidades financeiras e da emissão de todos os pareceres de contas previstos na lei.