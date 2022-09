Que investimentos públicos promete o Governo acelerar em 2020?

Embora preveja a maior contração da economia portuguesa de “que há registo nas últimas décadas”, o governo espera que as medidas de aceleração do investimento público aprovadas no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) possam amortecer um colapso maior do investimento em 2020.

O cenário macroeconómico do governo estima que o investimento (formação bruta de capital fixo) recue 12,2% em 2020, após ter registado um crescimento de 6,6% no ano anterior. Mas faz notar que “esta evolução é explicada por uma contração no investimento privado, que deverá ser parcialmente compensada por um aumento do investimento público”, lê-se no documento que a presidência do Conselho de Ministros fez publicar em Diário da República no sábado.

“O PEES permite a aceleração do investimento público, o que resulta numa queda menor do investimento total em 2020 do que noutros períodos recessivos. A queda do investimento de 12 % estimada para 2020 compara com uma queda acumulada de cerca de 30 % em 2011 e 2012, num contexto de queda da atividade económica próxima nos dois períodos”, acrescenta.

Eis algumas obras públicas que irão amortecer a queda do investimento na economia portuguesa já no corrente ano:

Conservação e Segurança Rodoviária

A execução da conservação corrente, alicerçada maioritariamente nos contratos de conservação corrente distritais de natureza plurianual, deverá atingir o montante de €56 milhões em 2020. Já grandes reparações, que têm por objetivo a restituição da condição estrutural inicial da infraestrutura, deverão atingir o montante de €42 milhões. Destacam-se as intervenções no IP3 - Nó de Penacova/Ponte sobre o Rio Dão; no IP1 - Ponte Internacional Sobre o Rio Guadiana; na ER361 – Amiais de Cima e Alcanena; e no IC2 (EN1) - Leiria e Boa Vista Norte.

Conservação Ferroviária

Está previsto um investimento de €81 milhões em 2020, incluindo o reforço das atividades de manutenção, designadamente ao nível do desguarnecimento e ataque mecânico pesado. Também inclui desmatação, aumentando da extensão da área coberta da gestão da faixa combustível, em cumprimento da legislação relativa ao sistema integrado de gestão da floresta contra incêndios.

Metropolitano de Lisboa

São dez empreitadas que dizem respeito a reparações em diversas estações (Praça de Espanha, Avenida, Terreiro do Paço, Carnide, Cais do Sodré e Marquês de Pombal), à renovação de instalação elétrica/ luminárias em estações da rede para instalação de equipamentos de baixo consumo (Alfornelos, Carnide, Alto dos Moinhos, Laranjeiras, Lumiar, Quinta das Conchas), à construção do Novo Posto de Comando e Controlo para a rede do Metropolitano de Lisboa e à melhoria das condições de segurança e de acessibilidade.

Metro do Porto

São 27 intervenções referentes à construção do edifício sede da Metro do Porto, à Interface do Hospital de São João, à ligação da estação da Galiza ao Hospital Centro Materno Infantil, ao parque fotovoltaico de Guifões, à cobertura da estação Senhora da Hora, do edifício de Guifões e dos parques de frota da Metro do Porto, à esquadra Polícia de Segurança Pública na estação da Trindade e ao fecho do Poço das Camélias. Também se prevê o investimento na aquisição de novos equipamentos oficinais, no sistema de bilhética, na renovação do parque de validadores e de máquinas de venda automática e outras intervenções ligadas à modificação de layout das composições Eurotram. E ainda na vigilância, nas comunicações rádio, na gestão da obsolescência e sistemas informáticos e telefónicos e na otimização e atualização de processos centralização, normalização e auditoria de processos.

Transtejo e Soflusa

Em causa estão dez intervenções respeitantes ao sistema de carregamento elétrico de navios, à beneficiação de navios, terminais e pontões e a dragagens de manutenção.

Mobilidade elétrica

Através da MOBI.E, o objetivo é reforçar a rede nacional de carregamento de veículos elétricos com principal enfoque na rapidez do carregamento. Prevê-se a instalação de 12 postos de carregamento ultra rápido nas principais vias de comunicação do país e a instalação de 10 “hubs” de carregamento de veículos elétricos nas principais cidades, num máximo de um por município. Além da expansão da rede pública de mobilidade elétrica, prevê-se o desenvolvimento de uma plataforma de gestão da rede MOBI.E e do Portal da Mobilidade Elétrica, com o objetivo de constituir a interface digital única que permita tratar todos os processos relativos à mobilidade elétrica, desde licenciamentos, autorizações, até à contratação de serviços.

Redes cicláveis

Programa de apoio à construção de ciclovias e intervenções no espaço urbano que promovam e facilitem a mobilidade ativa e a intermobilidade entre a bicicleta e o transporte coletivo, bem como à criação de ciclovias com continuidade espacial até zonas suburbanas, que permitam deslocações em segurança.

Remoção de amianto nas escolas

O investimento de €60 milhões, financiado a 100% por fundos comunitários, tem como objetivo remover todas as estruturas com amianto nas escolas públicas, “respondendo definitivamente a uma preocupação de saúde pública, que foi gradualmente atendida, mas que exige agora uma resposta mais contundente, plena e universal”.

Equipamentos Sociais

Lançamento do programa PARES 3.0 para obras de construção ou requalificação de equipamentos sociais, como creche, estrutura residencial para pessoas idosas, centro de dia, lar residencial ou centro de atividades ocupacionais. São €110 milhões provenientes das receitas dos jogos sociais.

Acessibilidades para pessoas com deficiência

O Programa de Acessibilidades aos Serviços Públicos e na Via Pública contará com €58 milhões para arrancar com as intervenções no sentido de eliminar barreiras arquitetónicas e criar espaços com condições de acesso e atendimento a todas as pessoas com deficiência.

Edifícios mais sustentáveis

Lançamento de um programa de ação focado na melhoria da eficiência energética dos edifícios e na sua descarbonização. Este abrangerá o apoio à instalação de janelas eficientes, isolamentos de coberturas e fachadas, e outras intervenções de promoção da eficiência energética nos edifícios; a instalação de painéis fotovoltaicos e outros equipamentos de produção de energia renovável; a instalação de bombas de calor e outros equipamentos que recorram a energia de fonte renovável; intervenções que visem a eficiência hídrica, incluindo a substituição de equipamentos ou intervenções que promovam a incorporação de biomateriais, materiais reciclados, soluções de base natural, fachadas e coberturas verdes e soluções de arquitetura bioclimática.

Parque habitacional público

Está previsto um programa de conservação e reabilitação integral do parque habitacional do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU). Estima-se ser necessário um investimento de €43 milhões, dos quais €7 milhões em 2020. Este gere um parque habitacional de cerca de 14 mil fogos, dos quais perto de 4 mil fogos com necessidade de reabilitação profunda. O governo considera agora que esta reabilitação se reveste “de uma importância significativa, não só para garantir as condições de habitabilidade adequadas às famílias que aí residem, como para poder otimizar a ocupação deste parque, mediante a disponibilização de fogos atualmente devolutos por não terem o adequado estado de conservação”.

Fogos

Realização de faixas de interrupção de combustível que visam o estabelecimento, em locais estratégicos, de condições favoráveis à supressão de incêndios rurais e outras ações de prevenção estrutural, como a criação de mosaicos de gestão de combustível, a gestão de combustível com recurso ao pastoreio e ações de fogo controlado e assegurar a proteção dos aglomerados populacionais considerados prioritários ao nível do risco.

Água

Reabilitação de leitos e margens de ribeiras, abrangendo 5.000 km de linhas de água em todo o país e sete intervenções específicas do Plano de Eficiência Hídrica do Algarve a começar por telemetria de captações subterrâneas na massa de água de Vale do Lobo, onde a situação é considerada crítica. O Grupo Águas de Portugal dará ainda seguimento a um conjunto de intervenções para o aumento da resiliência e melhoria da qualidade de serviço dos sistemas de abastecimento de água e saneamento, num investimento orçado em €140 milhões entre 2020 e 2021.