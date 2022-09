Covid-19 mais que duplica limiar de visto prévio duas décadas depois

A dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas (TC) para os procedimentos cujo valor dos contratos seja inferior a €750 mil é uma das principais medidas do Programa de Estabilização Económica e Social para amortecer a queda do investimento público na economia portuguesa.

A proposta foi feita ao ministério das Finanças pelo próprio Tribunal de Contas. Ano após ano, este tem tentado convencer o legislador a elevar de €350 mil para €750 mil o valor abaixo do qual os contratos públicos, desde obras públicas a compras de bens e serviços, ficam dispensados da sua fiscalização prévia.

Para vigorar já em 2020, esta subida do limiar de sujeição a visto prévio deverá ser incluída na proposta de alteração ao atual Orçamento do Estado e ser aprovada pelos deputados no Parlamento nas próximas semanas no contexto do chamado orçamento suplementar.

No passado sábado, o Expresso publicou uma entrevista com o presidente do TC, Vítor Caldeira, onde este alertava, precisamente, para o facto de o atual limiar de sujeição não ser revisto “há mais de 20 anos”.

“Se aplicássemos apenas a inflação destes anos todos, a atualização devia ser para um valor próximo dos €500 mil. A proposta que nos parece ser mais adequada à realidade atual é de €750 mil”, disse.

Esta questão “é muito importante para tornar o processo de fiscalização prévia mais ágil”, apelou ainda o presidente do TC na entrevista ao Expresso: “O visto prévio deve concentrar-se naquilo que são os grandes investimentos mais complexos e que envolvem múltiplas fórmulas contratuais e não preocupar-se com um conjunto de contratos, muitos deles até de valor inferior aos €350 mil, mas que também têm de ser submetidos ao Tribunal por estarem ligados a outros contratos”.

Outras medidas

Para evitar “a paralisação do investimento em resultado de pesadas exigências burocráticas, demoradas impugnações judiciais ou outros constrangimentos legais desproporcionados”, o governo propõe outras medidas para agilização dos procedimentos de contratação pública no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social:

· Aceleração de projetos cofinanciados por fundos europeus (Portugal 2020), bem como contratos celebrados nas áreas da habitação pública ou de custos controlados, da conservação e manutenção de imóveis, infraestruturas e equipamentos;

· Alteração dos limiares de aplicação da consulta prévia para os contratos de obras e de serviços;

· Faculdade de a entidade adjudicante proceder a uma adjudicação excecional acima do preço base, quando o concurso tenha ficado deserto;

· Previsão de critérios de adjudicação relacionados com a sustentabilidade ambiental, com a inovação de processos, produtos ou materiais e a promoção de emprego científico ou qualificado;

· Estímulo à contratação de proximidade, podendo as entidades adjudicantes promover a consideração de tais critérios nos procedimentos pré-contratuais que lancem;

· Possibilidade de estabelecer uma reserva de participação em procedimento pré-contratual a micro, pequenas e médias empresas e a entidades das respetivas comunidades intermunicipais;

· Possibilidade de o caderno de encargos incluir apenas um programa preliminar (em vez de um projeto de execução) em caso de recurso a um concurso de conceção-construção;

· Fazer depender a citação das entidades adjudicantes demandadas em ações de contencioso pré-contratual de despacho liminar do juiz.