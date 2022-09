Vem aí o Orçamento Suplementar. Veja como o Governo pretende relançar a economia

Substituição do ‘lay-off’ simplificado

Os destinatários são as empresas que tenham beneficiado do regime de ‘lay-off’ simplificado e mantenham quebras de faturação iguais ou superiores a 40%. O montante desta medida situa-se no 713 milhões de euros.

Escola digital

O Governo pretende investir 400 milhões de euros para assegurar a universalização do acesso e utilização de recursos educativos digitais, como, por exemplo, a aquisição de computadores, conectividade e licenças de ‘software’ para as escolas públicas, priorizando os estudantes abrangidos pelos apoios no âmbito da ação social escolar.

Este processo também vai incluir a “desmaterialização de manuais escolares e a produção de novos recursos digitais”, assim como a capacitação digital dos professores.

Reforço do SNS

As medidas para reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS) este ano rondam os 100 milhões de euros. Este plano prevê a contratação de quase 3.000 profissionais de saúde até dezembro, para aumentar a capacidade de resposta do SNS nas suas diferentes dimensões.

Viabilização de empresas

Será criado criado um processo extraordinário de viabilização de empresas, de caráter excecional e temporário, desde que as firmas demonstrem que ainda são suscetíveis de viabilização, segundo o Programa de Estabilização Económica e Social.

Crédito fiscal

O Governo propõe voltar a instituir o Crédito Fiscal Extraordinário de Investimento e destina uma verba de 220 milhões de euros para apoiar empresas que redirecionaram a sua produção para as necessidades relacionadas com a covid-19.

Pagamento por conta

Serão ajustados os pagamentos por conta devidos em 2020 consoante a quebra de faturação das empresas no primeiro semestre do ano. Assim,uma quebra de 20% limita o pagamento até 50% , e uma isenção para as empresas que tenham uma quebra de 40%. As empresas do sector da restauração e alojamento local beneficiarão de uma isenção total do pagamento em sede de IRC independentemente do valor da quebra de faturação no primeiro semestre de 2020.

Contribuição da banca

O Governo cria uma nova contribuição a que chama de adicional de solidariedade através do qual espera garantir uma receita de 33 milhões de euros. Esta receita será, segunda a medida do PEES, destinada a suportar "os custos da resposta à atual crise", e o montante esperado será afeto ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Esta contribuição será cobrada a instituições de crédito com sede em Portugal, filias e sucursais.

Apoio às empresas

Há um reforço das linhas ​de crédito com garantia do Estado até ao final do ano de 6,8 mil milhões de euros. Neste contexto serão lançadas linhas de crédito de 1000 milhões de euros para financiar micro e pequenas empresas de todos os sectores de atividade até a um valor máximo de 50 mil euros.

Seguros de crédito

uma medida que permite responder a uma necessidade das empresas nas trocas comerciais que fazem dentro e fora da União Europeia. Estão previstos 2000 mil milhões de euros de garantias para cobertura pública a todas as empresas

Banco de Fomento

Está a ser criado um Banco de Fomento através da integração da IFD, SPGM e PME Investimento. Objetivo é criar-se um banco promocional de desenvolvimento que "permita explorar sinergias através de uma maior articulação e integração dos apoios ao investimento, à inovação e à internacionalização da economia". Esta entidade não se substitui aos bancos comerciais mas vai suportar as empresas "e projetos de forte conteúdo inovador e com vocação para os mercados globais, através de uma de uma capacidade acrescida de garantir crédito, de conferir maturidade ao crédito bancário e de participar em operações sindicadas". l

PME e mercado de capitais

Criação de um veículo especial para adquirir dívida emitida por PME colocando a mesma no mercado de capitais através de emissão de obrigações sobretudo a investidores institucionais. Mas havendo a possibilidade de associar a emissão de obrigações a garantias mútuas.

Turismo

O Turismo de Portugal terá disponíveis 86 milhões de euros para promoção de rotas aéreas, organização de eventos e extensão do apoio a microempresários.

Projetos ferroviários

O Governo prevê gastar 81 milhões de euros com a conservação ferroviária e 98,1 milhões de euros com a conservação e segurança rodoviária este ano.

Teletrabalho

O Governo pretende até ao final da legislatura ter em teletrabalho pelo menos 25% dos funcionários públicos com funções compatíveis com esta modalidade laboral, prevendo um investimento público de 4,4 milhões de euros nesta área.

Mobilidade elétrica

O Governo propõe a criação de um programa nacional de reforço da rede de carregamento de veículos elétricos e o desenvolvimento de uma Plataforma de Gestão da Rede MOBI.E e do Portal da Mobilidade Elétrica.

Registo cadastral

Serão atribuídos 20 milhões de euros aos municípios para promoveram a informação cadastral simplificada.

O Governo prevê a “concessão de apoios financeiros aos municípios ou entidades intermunicipais que não disponham de cadastro geométrico da propriedade rústica ou cadastro predial”.

Os 20 milhões previstos provêm do Fundo Social Europeu e vão dividir-se em 10 milhões de euros para a região Norte e outros 10 milhões para o Centro.

Alojamento local

Para esta área está previsto um investimento anual de 4,5 milhões de euros nas comparticipações do programa de conversão do alojamento local em arrendamento acessível, no âmbito da atual “crise habitacional”, a que acrescem 12,9 milhões de benefícios fiscais.

Cultura

A linha de apoio social a trabalhadores da Cultura vai dispor de 34,3 milhões de euros. A linha de apoio prevê um universo de 18 mil potenciais beneficiários, e diz respeito apenas a "atividades correspondentes às artes do espetáculo e de apoio às artes do espetáculo, bem como aos artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e televisão e aos artistas de circo", delimitando o universo de trabalhadores independentes, "artistas, autores, técnicos e outros profissionais das artes".