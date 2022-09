Tribunal de Contas quer isentar de visto prévio os contratos públicos abaixo dos €750 mil

Vítor Caldeira quer elevar de €350 mil para €750 mil o valor abaixo do qual os contratos públicos, desde obras públicas a compras de bens e serviços, ficam dispensados da fiscalização prévia do Tribunal de Contas (TC).

Questionado pelo Expresso se o Orçamento do Estado suplementar para 2020 pode já incluir essa alteração, o presidente do TC responde: “Eventualmente. A lei orgânica do TC prevê que a alteração seja feita através da lei do orçamento e a Assembleia da República pode atualizar esse valor. Da nossa parte, vamos continuar a sugeri-la junto do ministro das Finanças, que é o primeiro responsável pela preparação do projeto orçamental.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.