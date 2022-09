Covid-19. Imobiliárias tiveram quebras de 50%

O imobiliário é dos sectores mais afetados pela pandemia. Segundo um inquérito realizado pela ASMIP — Associação dos Mediadores do Imobiliário de Portugal às 680 empresas associadas, quase 70% revelaram ter enfrentado reduções na ordem dos 50%. Realizado nos últimos dias do confinamento, o inquérito incide sobre os meses de março, abril e maio, quase 90 dias que deixaram muitas das mediadoras do sector — apontado por muitos como o motor da economia portuguesa — à beira do colapso.



“Quem precisa urgentemente de fazer negócios não vai aguentar. Quando chegar janeiro e começar o pagamento das moratórias dos empréstimos, muitas das empresas que se endividaram com créditos vão acabar por sair do negócio”, afirmou ao Expresso Francisco Bacelar, presidente da ASMIP. A estimativa é que haja uma quebra no número de empresas e de mediadores “na ordem dos 30%”.



O inquérito destinava-se a confirmar a quebra dos negócios das empresas de mediação imobiliária em consequência da pandemia. Ao Expresso, Francisco Bacelar revelou não ter ficado surpreendido com os números, que apontam para quebras na ordem dos 50%. Ainda assim, cerca de 10% das empresas registaram um aumento da procura, até 5%, e cerca de 20% foram capazes de manter a atividade em níveis pré-pandemia.



“Durante o período de confinamento, muitas das nossas associadas ligaram para perceber o que poderiam fazer. Esta quebra de 50% na atividade era o número que estimávamos”, diz o presidente da ASMIP, também empresário no sector, com uma rede de 11 lojas de mediação imobiliária. “O mercado já está a dar sinais, reflexo do desconfinamento. Não tenho indicação de grandes quebras nos preços. Julgo que irão manter-se assim até ao final do verão. O ciclo imobiliário é lento, mas se estas quebras de 50% forem demasiado penalizadoras, algumas empresas vão negociar valores, um ajuste em baixa. Mas não se irá refletir na tabela de preços”, acredita o empresário.



Apesar dos números do documento, com o desconfinamento progressivo e a economia a dar os primeiros sinais praticamente todo o sector voltou a laborar nos últimos dias de maio. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, 97% das empresas de imobiliário e construção estão em plena atividade, reflexo do levantamento progressivo das medidas de contenção da pandemia.



Mais imóveis usados

Ainda de acordo com o estudo da ASMIP — que fez um inquérito a perto de 700 empresas de mediação imobiliária —, dos negócios realizados entre os meses de março e maio, “73% dos inquiridos afirmam que se concentram em vendas habitacionais ao cliente final”, enquanto apenas 14,9% afirmaram serem direcionados ao investimento. E concluiu também que houve mais procura por imóveis usados (60,8% das respostas), relativamente ao último trimestre de 2019.



Tendo por base o mesmo período, e considerando as vendas na habitação residencial, “50% dos inquiridos garantem que houve diminuição, e 29% garantem que se manteve”, refere o inquérito, que apresenta valores “proporcionais” em relação à habitação turística, espaços comerciais, escritórios e espaços industriais. Apesar de um certo pessimismo dos empresários — questionados sobre o futuro das vendas, apontam para quebras de 50% no mercado habitacional e de 83% na habitação turística —, Francisco Bacelar mostra-se expectante em relação ao futuro.