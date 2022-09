Covid-19. BCE reforça ‘bazuca’ face a retoma económica lenta

A mensagem de Christine Lagarde esta semana não podia ser mais clara. Mesmo com a ajuda do Fundo de Recuperação de Bruxelas a partir de janeiro de 2021, a saída da maior recessão da zona euro desde o pós-guerra ameaça durar quase três longos anos. Para contrariar esta tendência, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu, esta semana, aumentar em €600 mil milhões o programa especial de combate à pandemia de covid-19 lançado em março e prolongar a sua vida até junho do próximo ano.

O aumento do envelope financeiro do BCE é uma boa notícia para António Costa. Trocado por euros, significa que o banco central poderá comprar €23 mil milhões de dívida pública portuguesa só no âmbito desse programa especial, conhecido pela sigla em inglês de PEPP. São mais €10 mil milhões do que no envelope global inicial de €750 mil milhões.

