Ministério Público pede suspensão de funções do presidente da EDP

A promoção das medidas de coação no designado processo EDP/CMEC foi apresentada esta sexta-feira pelo procurador do processo ao juiz Carlos Alexandre. O juiz deverá decidir na próxima semana sobre este pedido do Departamento Central de Investigação e Ação Criminal (DCIAP). A notícia foi avançada pela SIC e confirmada pelo Expresso.

O Ministério Público pediu a suspensão de funções do presidente da EDP, António Mexia, e de João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis. E também quer que Mexia e Manso Neto fiquem proibidos de viajar para o estrangeiro, com obrigação de entregarem o passaporte e ainda que os dois fiquem impedidos de entrar em todos os edifícios da EDP e de contactarem algumas pessoas. É ainda pedida uma caução de dois milhões de euros a António Mexia e de um milhão a João Manso Neto.

João Conceição, administrador da REN, também constituído arguido, pode também ser suspenso de funções ou ser obrigado a pagar uma caução não inferior a 500 mil euros.

O juiz vai agora dar o direito de contraditório às defesas dos dois arguidos, acusados de quatro crimes de corrupção ativa e de um crime de participação económica em negócio.

O Expresso contactou a EDP para uma reação, mas a empresa diz que não há comentários sobre o assunto.

Num comunicado emitido esta sexta-feira, o DCIAP confirma a promoção das medidas de coação aos três arguidos do caso:

António Mexia

- Suspensão do exercício de função em empresas concessionária ou de capitais públicos, bem como qualquer cargo de gestão/administração em empresas do GRUPO EDP, ou por este controladas, em Portugal ou no estrangeiro;

- proibição de se ausentar para o estrangeiro com a obrigação de entregar o passaporte;

- proibição de contactar, por qualquer meio, designadamente com arguidos e testemunhas;

- proibição de entrada em todos os edifícios da EDP; e

- prestação de caução em valor não inferior a dois milhões de euros.

João Manso Neto

- Suspensão do exercício de função em empresas concessionária ou de capitais públicos, bem como qualquer cargo de gestão/administração em empresas do GRUPO EDP, ou por este controladas, em Portugal ou no estrangeiro;

– proibição de se ausentar para o estrangeiro com a obrigação de entregar o passaporte.

– proibição de contactar, por qualquer meio, designadamente com arguidos e testemunhas;

- proibição de entrada em todos os edifícios da EDP;

– prestação de caução em valor não inferior a um milhão de euros.

João Conceição

- Suspensão do exercício de função em empresas concessionária ou de capitais públicos, bem como qualquer cargo de gestão/administração em empresas do GRUPO REN, ou por este controladas, em Portugal ou no estrangeiro;

- proibição de contactar, por qualquer meio, com arguidos

Subsidiariamente, e para o caso de não ser aplicada a referida medida de suspensão do exercício de função, o Ministério Público requer que o arguido preste um caução, de valor não inferior a 500 mil euros.

