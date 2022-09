Covid-19. Rémy Cointreau prevê recuperação de vendas no segundo semestre

O grupo francês de bebidas espirituosas Rémy Cointreau prevê uma queda entre 45% e 50% nos resultados operacionais do primeiro semestre, mas prevê uma forte recuperação na segunda metade do ano, sustentada pelos mercados da China e dos EUA. A previsão surge após o produtor do cognac Remy Martin ter anunciado resultados em baixa para o exercício de 2019-2020, encerrado a 31 de março, e que já reflecte alguns efitos da pandemia.

“A evolução favorável do consumo de bebidas espirituosas nos EUA permitem rever em alta ligeira as previsões para o primeiro trimestre do exercício 2020-2021, iniciado a 1 de abril”, disse o grupo francês em comunicado, citado pela Reuters.

Segundo a empresa, também se registaram sinais encorajadores na China, onde bares, restaurantes e discotecas estão reabrir mais rápido do que o esperado em algumas regiões importantes, como Guangdong e Xangai. Recorde-se que a Ásia é um dos mais importantes mercados para bebidas como licores e cognacs.

“O segundo semestre do exercício 2020-2021 deve, no entanto, beneficiar de uma forte recuperação sustentada pela China e pelos Estados Unidos”, afirma o grupo francês.

Durante o exercício fiscal terminado a 31 de março, a Rémy Cointreau registou resultados líquidos de 113,4 milhões de euros, menos 28,8% do que no ano fiscal anterior. O volume de negócios foi de 1,03 mil milhões de euros, menos 9% do que no ano anterior.