Montepio muda política de prémios a pedido do Banco de Portugal

Por sugestão do Banco de Portugal, o Banco Montepio deverá, muito em breve, ajustar a sua política de remunerações. De acordo com o “Jornal de Negócios” esta quinta-feira, esta questão vai ser levada à assembleia-geral de acionistas do banco, no final do mês.

A instituição liderada por Carlos Costa pretende que o banco clarifique a sua política referente às remunerações variáveis pagas aos membros da administração e fiscalização. Em causa estão os tempos de diferimento dos prémios pagos aos gestores.

A convocatória para a assembleia-geral do Banco Montepio, marcada para dia 30 de junho, é explícita. Um dos pontos é: “Deliberar sobre a revisão da política de remunerações dos membros do órgão de administração e de fiscalização.”

No entender do Banco de Portugal tem de haver uma maior precisão em torno dos diferimentos. “Não é suficiente um cumprimento puramente formal das normas legais e regulamentares. É necessário que as instituições definam as suas regras de diferimento com base em fundamentos prudenciais sólidos, que devem ser capazes de justificar, cabalmente, ao Banco de Portugal”, aponta.

Inquirido pelo Negócios, fonte oficial do Montepio afirmou que, “conforme previsto na referida política, se procedeu à revisão anual, tendo por base as recomendações sobre as melhores práticas do setor”, numa proposta que já foi aprovada pelo conselho de administração.