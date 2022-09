Lagarde. Economia da zona euro levará três anos a recuperar

O Banco Central Europeu (BCE) projeta uma quebra do Produto Interno Bruto (PIB) na zona euro em 2020 de 8,7%, segundo as novas previsões apresentadas por Christine Lagarde, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho desta quinta-feira.

As projeções dos economistas do BCE apontam para uma recuperação de 5,2% em 2021 e 3,3% em 2022, o que revela que só em 2023 o PIB da zona euro regressará ao nível de 2019, anterior à pandemia. Não se antevê uma retoma económica em 'V' já em 2021, sublinhou a presidente do banco do euro.

Com estas projeções, o BCE revela-se mais pessimista do que a Comissão Europeia (nas previsões da primavera em maio) e do que o Fundo Monetário Internacional (no World Economic Outlook em abril). A recessão será maior em 2020 (face a -7,7% para Bruxelas e -7,5% para o FMI). A recuperação muito mais modesta em 2021 do que antevê a Comissão Europeia (6,3%).

No entanto, o pior da crise gerada pela pandemia pode já ter passado. Lagarde admitiu que o ponto mais baixo da contração pode ter ocorrido em maio, com o trimestre que finda em junho a registar, no entanto, "uma contração sem precedentes" (de 13%). O início da recuperação é previsto para o segundo semestre, neste cenário-base do BCE.

Lagarde sublinhou, ainda, que os técnicos prepararam dois cenários alternativos, um mais pessimista (quebra de 12,6% em 2020) e outro mais otimista (quebra de 5,9% em 2020 seguida de um crescimento de 6,8%, o que permitiria o 'V') do que o cenário-base.

Para a inflação, as projeções apontam para 0,3% em 2020, 0,8% em 2021 e 1,4% em 2022. Nem mesmo em 2022, a inflação chegará próximo do objetivo da política monetária do BCE de abaixo mas próximo de 2% num horizonte de três anos.

O nível de inflação registado em fevereiro de 2020, antes da declaração da situação de pandemia da covid-19, de 1,2%, só regressará ao longo de 2022.

Apesar da recuperação económica em 2021, o desemprego na zona euro atingirá o pico desta crise nesse ano, chegando a 10,1%, depois de 7,6% em 2019 e 9,8% em 2020.

O horizonte de inflação, muito abaixo da meta do mandato do BCE, e de recuperação demorada da economia da zona euro, justificou as decisões tomadas esta quinta-feira, sublinhou Lagarde. O Conselho do banco aprovou o reforço em €600 mil milhões do programa especial contra a crise pandémica lançado em março (conhecido pela sigla PEPP) e estendeu-o até meados de 2021.