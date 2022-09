A partir de junho reabrem 75% dos hotéis em Portugal mas com uma “gigantesca” previsão de perda de receita

Os hotéis portugueses preparam uma primeira vaga de reaberturas em junho e, sobretudo, na próxima semana, que inclui dois feriados, após terem encerrado em março em pleno período do estado de emergência devido à pandemia da covid-19. Cerca de 75% dos hotéis em todo o país vão voltar a abrir as portas em junho e julho, embora com muito menos quartos disponíveis, segundo um inquérito recente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em que já se avança a previsão de que as taxas de ocupação não irão além de 30% até ao final de 2020.

