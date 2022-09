Bolsa de Lisboa acorda em terreno positivo esta quarta-feira

A Bolsa de Lisboa abriu esta quarta-feira em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 1,08%, para os 4.605,83 pontos.

A esmagadora maioria dos títulos está em terreno positivo. Apenas a EDP e a Jerónimo Martins estão no vermelho abriram o dia no vermelho. A Pharol e o BCP lideram os melhores desempenhos desde ontem, com as ações a subir 16,39% e 10,38% , respectivamente. Esta quarta-feira os títulos da Pharol e do BCP estavam a subir 5.71% e 2,62%, respetivamente. Também a Galp acordou a subir acima dos 2%. Seguindo a tendência em alta de terça-feira.

Na terça-feira, a bolsa de Lisboa fechou com uma subida acentuada de 2,97% no índice PSI20, que ficou em 4.557,20 pontos, em linha com os ganhos das principais praças europeias. Das 18 cotadas que integram o PSI20, 16 subiram e duas desceram (a Ibersol e a Nova Base)

No resto da Europa, Frankfurt subiu 3,75%, Madrid 2,59%, Milão 2,42%, Paris 2,02% e Londres 0,87%.