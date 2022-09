BCP brilha na Bolsa e recupera 34,6%% desde o mínimo histórico

As ações do BCP estão a subir 34,6% face ao mínimo histórico atingido a 14 de maio, de 0,0846 euros.

Às 12h40 desta quarta-feira cotavam a 0,1138 euros, o que representa um ganho de 2,89% face ao fecho da sessão anterior. Mas chegaram a estar a subir 7,95% durante a sessão. O banco tem registado um volume de transações superior ao normal, na terça-feira foram 148,3 milhões de ações e esta quarta-feira pelas 12h10 já ia em 112,5 milhões de ações.

Na mesma linha de subida estão as bolsa europeias. As subidas do lado da banca podem encontrar alguma justificação no facto de o Banco Central Europeu (BCE) poder reforçar os apoios e estímulos à economia. Na Bolsa de Lisboa apenas o BCP está cotado pelo não há comparação com outros bancos. Contudo, a subida da cotação acompanha a tendência registada na banca em outras praças.

O banco liderado por Miguel Maya apresentou um lucro de 35,3 milhões nos primeiros três meses do ano, uma queda de 77% face a igual período de 2019, no qual os ganhos ascenderam a 153,8 milhões de euros. Para esta redução dos lucros pesou sobretudo a decisão de o BCP reconhecer 78,8 milhões de euros em provisões, para acautelar perdas decorrentes da pandemia de covid-19, à semelhança do que fizeram os restantes bancos do sistema. Aliás esta, a par da não distribuição de dividendos, foi uma das recomendações do BCE e do Banco de Portugal, que o BCP também seguiu.